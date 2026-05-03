La revanche éclatante de Joel Embiid

Auteur de 34 points, 12 rebonds et 6 passes cette nuit lors du Game 7 à Boston, Joel Embiid a porté les Sixers vers une qualification inespérée. Une magnifique revanche pour celui qui n’avait jamais battu les Celtics dans sa carrière, et qui a encore dû affronter des pépins physiques en début de Playoffs.

« Je joue contre ces gars depuis tellement longtemps, je suis fatigué de perdre contre eux. On a l’opportunité de réaliser quelque chose de spécial. »

Voici ce qu’avait déclaré Joel Embiid avant le Game 7 au TD Garden hier. Et aujourd’hui, cette déclaration prend tout son sens.

Les Sixers ont réussi l’exploit historique de battre Boston après avoir été menés 3-1 dans la série, décrochant ainsi leur qualification pour les demi-finales de conférence. C’est la première fois que Joel Embiid bat les Celtics en Playoffs (après trois échecs). Une grande première qu’il peut savourer au vu du contexte.

Tellement content pour Joel Embiid.

J’sais pas si ça ira au bout, ni même si ça passera l’étape Knicks.

Mais ça fait plaisir pour lui. Beaucoup de galères physiques depuis un sacré moment, il a assuré comme un chef sur la fin de série, probablement joué sous blessure.

C’est… pic.twitter.com/LGGseb2lrk

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2026

Joel Embiid avait démarré la série face aux Celtics à l’infirmerie, victime d’une crise d’appendicite à une dizaine de jours des Playoffs (difficile de faire pire comme timing…). Un pépin supplémentaire pour un joueur qui a enchaîné les bobos dans sa carrière et qui a trop souvent été limité au moment le plus important de la saison.

Juste pour rappel, il y a deux ans, il était revenu d’une opération du ménisque pour jouer les Playoffs, avant d’être victime de paralysie faciale (Bell’s Palsy) dans la série du premier tour face aux Knicks. La saison dernière, on se demandait carrément si Embiid allait un jour retrouver son meilleur niveau après une campagne à seulement 19 matchs joués.

Fast forward vers le 2 mai 2026, date de l’un des plus grands exploits d’Embiid en carrière.

Joel Embiid 34 PTS, 12 REB, 6 AST, 1 BLK, 12/26 FG, 9/11 FT, 55.1% TS vs Boston pic.twitter.com/pt0yK9Rsu4 https://t.co/v4dcKuMsJP

— Basketball Performances (@NBAPerformances) May 3, 2026

La performance d’Embiid au Game 7 boucle une série que l’ancien MVP a totalement fait basculer à travers son retour. Certes, Boston avait remporté le premier match avec Jojo sur le parquet (Game 4), mais les Sixers ont gagné les trois suivants avec un Embiid à 28 points, 9 rebonds et 7 passes de moyenne.

« Ce qui a changé ? Joel Embiid est revenu », a notamment déclaré le coach de Boston Joe Mazzulla. « On n’a eu aucune réponse face à lui » a ajouté Jaylen Brown, frustré par le nombre de coups de sifflets obtenus par Embiid. La faiblesse de la rotation intérieure des Celtics (Neemias Queta, Nikola Vucevic, Luka Garza) a finalement été fatale aux C’s contre la puissance de Joel.

Embiid a ainsi eu le dernier mot, fermant par la même occasion le clapet d’un certain Payton Pritchard.

Payton Pritchard il y a quelques jours :pic.twitter.com/174Bpbvm2C https://t.co/WkHAWUjBNJ

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 3, 2026

Revanche face aux Celtics, revanche contre Payton Pritchard, revanche sur les blessures. Et si c’était l’année de Joel Embiid ?

Au fil des saisons, on a appris à rester prudent avec Jojo et les Sixers, surtout qu’Embiid a connu une nouvelle frayeur au genou à la fin du Game 7 hier. Mais Joel est aujourd’hui de retour en demi-finale de conférence, face aux Knicks, avec la possibilité d’atteindre pour la toute première fois le dernier carré des Playoffs. Tout ça au sein d’une équipe talentueuse et sans complexe.

De quoi nourrir de nouvelles ambitions :