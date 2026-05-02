Thunder – Lakers en demi-finale de Conférence, ça commence mardi soir !

On connaît la deuxième demi-finale de Conférence Ouest ! Les Lakers y affronteront le Thunder champion après avoir vaincu les Rockets en six matchs. Ce sera pas la même histoire face à l’armada d’OKC, mais à quel point l’immortalité du King repoussera la jeunesse du Thunder dans ses retranchements ?

Los Angeles est au second tour de ces Playoffs 2026 et ça, pas tout le monde ne l’avait vu venir ! Amputés de Luka Doncic et d’Austin Reaves (sur les quatre premiers matchs pour AR), les Angelinos ont terrassé les Rockets en 6 en ayant même mené 3-0 dans la série. LeBron James a fait une série de grand maboule pour un vieux mage de 41 ans (23 points, 7 rebonds et 8 passes de moyenne), ça va durer encore combien de temps cette dinguerie ?

🔥 OFFICIEL : THUNDER – LAKERS EN DEMI-FINALE DE CONF’ 🔥

Les Lakers affronteront la meilleure équipe de saison régulière, qui n’a pas fait de détail contre Phoenix au premier tour.

Luka Doncic devrait être forfait (au moins début de série), on verra côté OKC si Jalen Williams… pic.twitter.com/21ZIoM2mc4

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026

Pour cette saison, peut-être plus très longtemps. Le Roi a beau être immortel, quand la Foudre frappe elle est inévitable, et OKC semble bien décidé à réitérer son sacre de l’an dernier. La clique de Shai et compagnie n’a fait qu’une bouchée des pauvres Suns au premier tour, leur infligeant un 4-0 bien sec alors même que Phoenix donnait le maximum. En gros, le Thunder s’est bien échauffé, maintenant les choses sérieuses commencent et ça peut faire très très mal.

Surtout que les Lakers ne seront pas au complet pour commencer la série. Luka Doncic est toujours en rééducation pour sa blessure aux ischio-jambiers contractée face… au Thunder en saison régulière. Ça avance, mais lentement, et aucune date de retour n’est encore à l’ordre du jour. Le collectif des Purple & Gold devra donc faire sans son magicien slovène face à la plus grande menace de toute la NBA, rendez-vous dans la nuit de mardi à mercredi pour la première manche !

LE PROGRAMME DE LA SÉRIE

Game 1, Thunder – Lakers : nuit du 5 au 6 mai

Game 2, Thunder – Lakers : nuit du 7 au 8 mai

Game 3, Lakers – Thunder : nuit du 9 au 10 mai

Game 4, Lakers – Thunder: nuit du 11 au 12 mai

Game 5, Thunder – Lakers : nuit du 13 au 14 mai*

Game 6, Lakers – Thunder: nuit du 16 au 17 mai*

Game 7, Thunder – Lakers : nuit du 18 au 19 mai*

* si nécessaire

🚨 Le calendrier de la série Thunder – Lakers :

Game 1 à OKC : nuit du 5 au 6 mai

Game 2 à OKC : nuit du 7 au 8 mai

Game 3 à L.A. : nuit du 9 au 10 mai

Game 4 à L.A. : nuit du 11 au 12 mai

Game 5 à OKC : nuit du 13 au 14 mai*

Game 6 à L.A. : nuit du 16 au 17 mai*

Game 7 à OKC :… pic.twitter.com/mcvdIDnH6t

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