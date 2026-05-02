Ce week-end sera placé sous le signe la dramaturgie ! La NBA et ses scénarios tous plus fous les uns que les autres ont encore frappé. Trois matchs sur cette fin de semaine, trois matchs qui portent avec eux les deux meilleurs mots de l’histoire du sport. Voici le programme complet des trois Game 7 qui nous attendent ce week-end !

Il y aura donc trois Game 7 dans ce premier tour de la Conférence Est !!!

Dingue ! 🤯💥🔥 pic.twitter.com/abUTGE9mcq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026

Dans la nuit de samedi à dimanche : Celtics – Sixers (1h30)

Philly a réussi à arracher son Game 7 face à son public jeudi soir. L’effectif des Sixers est au complet et ne rigole pas du tout. Paul George est redevenu un joueur agréable à regarder jouer, Tyrese Maxey est toujours aussi fort avec son acolyte du backcourt VJ Edgecombe, tandis que Joel Embiid nous sort des flashs à la Magic Johnson. Les Celtics sont bien évidemment favoris derrière leur paire de Jay, mais attention à ne pas sous-estimer la troupe de Nick Nurse. Vivement cette nuit !

Le Game 7 entre Boston et Philadelphie aura lieu SAMEDI SOIR, à 1h30 du matin.

Ou autrement dit, dans la nuit de samedi à dimanche une fois qu’on a démarré dimanche depuis 90 minutes. pic.twitter.com/CeUiXUSyjH

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2026

Dimanche soir : Pistons – Magic (21h30)

Les Pistons sont MIRACULÉS alors qu’ils auraient dû éteindre cette série du premier tour bien plus rapidement en tant que leaders de l’Est face au huitième. Mais retenons nos remarques, Detroit est encore en course et aura l’avantage de son public dans cet ultime manche, alors restons poli ! De l’autre côté, Orlando sort d’une immense faute professionnelle et avait tout en main pour plier l’affaire au Game 6 (24 points d’avance) avant de rater 23 tirs consécutifs et de finalement perdre la rencontre. Les deux équipes auront donc BEAUCOUP de choses à prouver dans ce Game 7 ! (et c’est à heure française !)

LES PISTONS SONT MIRACULÉS ! 😱

Ils étaient menés de 24 points au début du troisième quart-temps, mais ont haussé le curseur défensif en 2e mi-temps tout en profitant d’un Magic historiquement affreux… 😭

Cade Cunningham en patron avec 32 points.

Ça sent bon la qualif ! 🙌 pic.twitter.com/RApyWtLnGq

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Dans la nuit de dimanche à lundi : Cavs – Raptors (1h30)

Toronto a dû s’en remettre au destin et à un tir miraculeux de RJ Barrett pour arracher ce Game 7, mais qu’est-ce qu’il est mérité pour des Dinos qui ont toujours refusé d’abdiquer même menés 2-0 en tout début de série. À Cleveland, ça joue potentiellement toute l’identité de ce cycle post-LeBron sur les 48 prochaines minutes de basket-ball. Une élimination au premier tour après avoir tout fait pour ramener James Harden dans les rangs de l’Ohio serait un cataclysme dont le projet ne se relèverait peut-être pas. Pression maximale !

Score final : Raptors 112-110 Cavs

Toronto a dominé sur l’ensemble du match et l’a emporté sur un tir EXCEPTIONNEL de R.J. Barrett !😱

Ils ont résisté à un retour de Cleveland portés par un gros Mitchell en fin de match. Mais la dernière possession était horrible.

Game 7 ! 🔥 pic.twitter.com/xUSpu4mHFj

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 2, 2026