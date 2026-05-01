Trois Game 6 de Playoffs sont au programme en ce vendredi 1er mai : Magic – Pistons, Raptors – Cavs et Rockets – Lakers. Pas de jour férié pour eux, il y a une qualif’ à aller chercher ou une saison à sauver.

ANOTHER NIGHT OF 3 GAME 6s!

Here’s what’s at stake on Prime:

🍿 DET W: force Game 7 at home

🍿 ORL W: become 7th #8 seed to win R1

🍿 CLE W: advance to 3rd-straight ECSF

🍿 TOR W: force Game 7 in Cleveland

🍿 LAL W: advance to face OKC in WCSF

🍿 HOU W: become 5th team to force… pic.twitter.com/stSu0C1jPo

— NBA (@NBA) May 1, 2026

Magic – Pistons (1h)

Magic mène 3-2

Diffusion sur Amazon Prime et NBA League Pass

Le Game 5 – remporté par Detroit – nous a offert un duel exceptionnel entre Cade Cunningham et Paolo Banchero (45 points chacun). Les Pistons et le Magic auront une nouvelle fois besoin de leur star respective pour l’emporter ce soir : afin de rester en vie, Cade doit se rattraper de ses performances très mitigées en Floride sur la série, tandis que Banchero doit montrer la voie aux siens sans Franz Wagner (sans doute forfait) pour éviter un Game 7 en terre hostile. En cas de victoire, Orlando deviendra la septième équipe de l’histoire des Playoffs à battre un #1 en tant que huitième.

Raptors – Cavs (1h30)

Cavs mène 3-2

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Sans convaincre, les Cavaliers ont pris le lead 3-2 dans la série grâce à leur victoire au Game 5 à la maison (merci Dennis Schroder). Peuvent-ils conclure l’affaire au Canada ce soir ? La bande de Donovan Mitchell s’est inclinée deux fois à Toronto sur la série, dominée dans l’intensité et incapable de dérouler son jeu offensif face à la défense et les qualités athlétiques des Raptors. Alors que Brandon Ingram est très incertain (talon) et qu’Immanuel Quickley est toujours OUT, Scottie Barnes devra endosser le costume de patron.

Rockets – Lakers (3h30)

Lakers mènent 3-2

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Toujours privés de Kevin Durant, les Rockets tenteront de devenir seulement la cinquième équipe de l’histoire de la NBA à forcer un Game 7 après avoir été menée 3-0 dans une série. Pour ça, ils auront le soutien de leur public de Houston, ainsi que le momentum avec eux. Mais attention, en face, LeBron James sait comment conclure une série et Austin Reaves a fait son retour. Alors, ça finit en six côté Lakers ou direction un Game 7 de tous les dangers pour Los Angeles ? Réponse cette nuit.

Le NBA Injury Report pour les matchs de ce soir