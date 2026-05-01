Une demi-finale qui promet d’être intense ! Après six matchs, les Wolves ont éliminé les Nuggets au premier tour des Playoffs et retrouveront donc les Spurs en demi-finale de la Conférence Ouest. Une confrontation qui opposera notamment Victor Wembanyama et Rudy Gobert dans la raquette. Rendez-vous à partir de lundi soir !

Les Wolves ne sont pas dans la meilleure posture qui soit, avec plusieurs blessés majeurs (Donte DiVincenzo, Anthony Edwards en tête) mais les Wolves ont un coeur absolument immense. La Meute vient d’éliminer les Nuggets à l’envie, avec des mecs jusqu’au boutistes dans le don d’énergie, dans la défense, et dans l’attaque.

SPURS – WOLVES EN DEMI-FINALE !!

Wemby vs Rudy, on attend ce duel 100% Français tellement fort !! 😍🇫🇷 pic.twitter.com/Wz2Fqp8LuP

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) May 1, 2026

Un tout qu’il faudra à nouveau montrer dès lundi, puisque le prochain adversaire de Minnesota se nomme Spurs. Une équipe qui a tranquillement géré son premier tour contre Portland (4-1) et profité de deux jours de repos supplémentaires dans une série visuellement moins physique. Victor Wembanyama va se frotter à Rudy Gobert, auteur d’une série monumentale face à Nikola Jokic sur le plan défensif. Le duel s’annonce plus que passionnant.

Pour le début de série, il aura lieu selon la NBA (qui se réserve aussi des droits de modification en raison des fins de séries possibles demain) à partir de lundi, dans la nuit jusqu’à mardi. Hélas, pas de match à heure française prévue… Pour ce qui concerne la preview, rendez-vous dès ce samedi sur les canaux TrashTalk pour avoir l’ensemble des clés relatives à cette superbe affiche !