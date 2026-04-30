Après une saison régulière à 62 victoires, les Spurs de Victor Wembanyama ont réussi à se qualifier pour le deuxième tour des Playoffs sans trembler. Une ascension exceptionnelle pour une franchise qui a choisi de miser – comme souvent – sur la continuité et la progression en interne.

Avec Wemby en tête de file, un noyau de jeunes prometteurs et l’arrivée de De’Aaron Fox en cours de saison dernière, les Spurs ont abordé la saison 2025-26 avec des ambitions et l’objectif de revenir en Playoffs pour la première fois depuis 2019.

Ces ambitions ont nourri les spéculations au cours de l’été dernier, quand San Antonio était en bonne position pour potentiellement recruter du lourd comme Kevin Durant (en partance des Suns) et Giannis Antetokounmpo (rumeurs de départ de Milwaukee). Le capital draft des Spurs associé aux jeunes pépites de l’effectif donnait en effet au manager Brian Wright beaucoup de possibilités en matière de transfert.

Au final, que ce soit à l’été ou à la trade deadline de février, les Spurs n’ont pas bougé. Et ils ont bien fait.

« Brian (Wright) connaît l’équipe, il fait confiance au process. Il mériterait de remporter le titre de Dirigeant de l’Année, pour n’avoir pas fait le moindre transfert. »

Victor Wembanyama :

« Brian (Wright) devrait remporter le titre de Dirigeant de l’Année, pour tous les transferts qu’il n’a pas fait. »

Avant la saison, il y avait eu pas mal de rumeurs autour de Durant et Giannis à San Antonio. Les Spurs ont préféré garder tout le monde et ne… pic.twitter.com/KhwKOXnNLx

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) April 29, 2026

Dans la plus pure tradition des Spurs, ils ont préféré faire des petits moves malins (coucou Luke Kornet) et s’appuyer sur la Draft (Dylan Harper, Carter Bryant) pour renforcer le noyau déjà présent.

Une continuité qui a clairement porté ses fruits : Victor Wembanyama a changé de dimension pour intégrer la classe des MVP, Stephon Castle est passé du statut de Rookie de l’Année à celui de lieutenant attitré de Victor, Harper a réalisé une très belle saison rookie, De’Aaron Fox a pris ses aises, et Keldon Johnson est devenu Sixième Homme de l’Année. Avec ça, c’est tout le collectif qui a trouvé un magnifique équilibre. Les Spurs présentent aujourd’hui un mix parfait entre talent, jeunesse et profondeur, le tout agrémenté de quelques vétérans qui apportent leur dose d’expérience dans le vestiaire.

Leçon de l’histoire ? Jouer la carte de la patience, dans une NBA où tout va toujours plus vite, reste une stratégie payante quand on a posé des bases solides pour le succès futur. En l’espace de seulement un an, les Spurs sont passés d’une équipe à 34 victoires à un véritable candidat au titre… sans faire le moindre transfert.

Chapeau Brian Wright.