Pacôme Dadiet et Mo Diawara : les Frenchies new-yorkais champions NBA !

On ne les attendait pas là… et pourtant : Pacôme Dadiet et Mohamed Diawara sont champions NBA. Les frenchies peuvent profiter du fruit de leur travail pendant leur bonne saison régulière respectives !

Avec nos frenchiiiiiiies !! 🇫🇷🇫🇷#NBAFinals pic.twitter.com/1yJaubzJ6U

— NBA France (@NBAFRANCE) June 14, 2026

Dans une campagne de Playoffs où les Knicks ont roulé sur la Conférence Est avant d’éteindre les Spurs, deux noms se sont glissés dans la lumière au moment du sacre. Pas les têtes d’affiche, mais les gars du bout du banc. Et on s’intéresse à eux parce qu’aujourd’hui, ces mecs-là sont Français et ils porteront bientôt une bague au petit doigt.

Pacôme Dadiet, profil longiligne, futur projet plus que produit fini, a surtout appris dans l’ombre. Mohamed Diawara, lui, a incarné l’avenir en saison régulière. Les deux jeunos ont donc brillé avant de disparaître (logiquement) dans les rotations serrées des Playoffs.

Mais voilà, même sans avoir joué en Finales, dans un vestiaire champion NBA, tout le monde compte… même ceux qu’on ne cite jamais. Donc félicitations à Pacôme Dadiet et Mo Diawara qui pourront désormais ajouter « champion NBA » à leur CV, et ça, c’est la plus grande des récompenses.

Le Frenchie Mo Diawara (à droite) vit sa meilleure vie 🏆🤣pic.twitter.com/93PdEbYpQr

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026