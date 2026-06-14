Jalen Brunson est-il le plus grand joueur de l’histoire des Knicks ?

Il y a encore quelques saisons, la question aurait déclenché une vague de protestations à New York. Aujourd’hui, après un titre NBA qui met fin à 53 ans d’attente, elle ressemble davantage à un vrai débat : Jalen Brunson est-il déjà le plus grand joueur de l’histoire des Knicks ? Et surtout, comment un joueur aussi sous-estimé a-t-il pu redessiner à ce point l’identité d’une franchise aussi chargée d’histoire ?

À New York, on ne devient pas une légende avec une bonne saison. On le devient avec une histoire.

Mood: pic.twitter.com/mXiTr9M99d

— NBA on ESPN (@ESPNNBA) June 14, 2026

Les années 70 restent le sommet absolu : Willis Reed, Walt Frazier et les Knicks de 1970 et 1973 offrent à la franchise ses deux premiers titres NBA. Une équipe mythique, respectée, et surtout victorieuse (ce qui reste la seule monnaie vraiment reconnue à Manhattan).

Puis viennent les années Patrick Ewing. Une époque de puissance régulière à l’Est, de campagnes marquantes et de Finales NBA… mais aussi de frustration permanente. Ewing a incarné une génération : immense joueur, équipe solide, mais toujours un dernier obstacle infranchissable face aux dynasties adverses.

Et ensuite, le vide. Les années 2000 et 2010 voient New York perdre sa continuité, enchaîner les projets instables, les saisons catastrophiques et les faux départs. Même le passage de stars comme Carmelo Anthony ne ramène qu’un souffle court dans une ville qui attend un retour durable au sommet.

Once a Knick, always a Knick 💙🧡

THIS ONE IS FOR THEM. pic.twitter.com/dpB1Avsg3g

— Bleacher Report (@BleacherReport) June 14, 2026

Puis un jour, un joueur de 1m88 change tout

Jalen Brunson, à première vue, n’a rien du profil du sauveur new yorkais. Pas de hype de n°1 de Draft, pas de physique hors norme, pas de storytelling de superstar annoncée… « juste » un 33e choix de Draft en 2018, rangé dans la catégorie des bons joueurs de rotation avant même d’avoir joué.

Les doutes sont rapides : trop petit, pas assez explosif, pas assez spectaculaire… pour une NBA obsédée par le physique et les highlights, et pour beaucoup, son plafond est limité.

Le pari Knicks

Quand Brunson signe à New York en 2022, beaucoup parlent d’un joueur surpayé, voire surcôté. Un bon meneur, oui, mais pas forcément un franchise player pour une équipe historique en quête de renaissance.

Puis en 2024, Brunson fait un choix rare à ce niveau : accepter moins d’argent pour permettre à la franchise de garder de la flexibilité et construire autour de lui. Dans une NBA où chaque dollar compte, ce geste pèse lourd. Il a influencé directement la structure de l’effectif, la stabilité du projet… et résultat : le graal est atteint (en 4 saisons, s’il vous plaît !).

Alors… plus grand Knick de tous les temps ?

C’est ici que le débat devient sérieux.

Patrick Ewing reste probablement le meilleur joueur pur de l’histoire des Knicks. Walt Frazier et Willis Reed ont les titres fondateurs, ceux qui définissent la légende new-yorkaise. Leur place est intouchable.

Mais Brunson arrive avec autre chose : un impact global sur une franchise entière. Pas seulement des stats ou des campagnes mémorables, mais une reconstruction culturelle. En quatre saisons, il a stabilisé une organisation, ramené un titre, et redonné une identité à une équipe qui l’avait perdue depuis des décennies.

Jalen Brunson in the 2025-2026 season Accomplished this:

2025 NBA CUP Champions

2025 NBA Cup MVP

2026 ECF Finals MVP

2026 NBA Champions

2026 NBA FINALS MVP

I believe he has enter top 10 Guard of all time territory and he’s not done yet! pic.twitter.com/TZI5J1HBPe

— HoopKage (@HoopKageYT) June 14, 2026

New York a trouvé son roi

À New York, les légendes ne se proclament pas… elles se construisent dans le temps, dans les victoires et dans la mémoire collective. Brunson coche déjà des cases rares : leadership, constance, niveau de jeu, stats et acceptation totale d’une ville où tout est amplifié… mais surtout : un TITRE DE CHAMPION NBA !

Le débat sur sa place dans l’histoire restera ouvert mais une chose est déjà sûre : dans une ville qui vit autant dans le passé que dans le présent, Jalen Brunson n’est plus en train de rejoindre la légende des Knicks… c’est lui qui l’écrit. Et s’il vous manquait des arguments, Walt Frazier vient d’en donner un lui même :

« Brunson is unequivocally one of the greatest Knicks ever now. »@WaltFrazier on NBA Finals MVP Jalen Brunson.

🔊 https://t.co/IW0WU5yeqt pic.twitter.com/XXDwRDzDOF

— SiriusXM NBA Radio (@SiriusXMNBA) June 14, 2026

Alors, Jalen Brunson est ou n’est pas le n°1 ? Une chose est sûre s’il était déjà dans le Top 3 avant ces Finales alors il n’est désormais plus troisième… à quand la statue pour JB ?

BUILD THAT JALEN BRUNSON STATUE NOW pic.twitter.com/AWhmvsJwoy

— nessa (@nigxtss) June 14, 2026