Les Knicks sur le toit du monde, 53 ans après !

Après être venu à bout des Spurs en 5 matchs, New York a enfin pu retrouver le goût d’être Champion NBA. Une première depuis 1973 pour les Knicks, 53 ans après leur dernier sacre, la plus longue période de disette entre deux titres pour une franchise NBA !

Que cette route fut semée d’embûches et de rebondissements. Des années de lose, de débâcles, d’espoir et de déception. Mais tout se termine ici, en ce 14 juin 2026. Ça y est, les Knicks sont Champions NBA, la Big Apple va enfin pouvoir soulever un titre… 53 ans après son dernier !

🏆 LES KNICKS L’ONT FAIT !!! 🏆

🏆 LES KNICKS L’ONT FAIT !!! 🏆

LES KNICKS SONT CHAMPIONS NBA !!!

POUR LA PREMIÈRE FOIS EN PLUS DE 50 ANS, NEW YORK EST SUR LE TOIT DE LA NBA !!!! 🤩🤩🤩🤩🤩 pic.twitter.com/fdT7cuv8IK

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

1973, l’année du dernier sacre new-yorkais. Une époque où L’Exorciste terrorisait les cinémas, où Stevie Wonder et Elton John faisaient bouger les popotins, oui oui, c’est bien si loin que ça !

53 ans c’est plus d’un demi-siècle, et accessoirement l’âge d’Eminem, c’est dire à quel point la Knicks Nation rêvait de revoir le Larry O’Brien revenir en ville. C’est simple, aucune ville n’a connu de plus grosse disette entre deux titres NBA que celle qui ne dort jamais ! En attendant qu’Atlanta (68 ans pour l’instant) et Sacramento (75 ans pour l’instant) ne brisent chacune leur propre malédiction.

Si vous vous demandiez donc pourquoi les fans des Knicks sont aussi bruyants et heureux lorsqu’ils voient les orange et bleu gagner, vous savez maintenant. Des années de souffrance qui trouvent enfin leur salut aujourd’hui, New York va bouillonner pendant des mois !