[Vidéo] New York en fête pour le titre des Knicks !

New York attendait ça depuis 53 ans, et l’attente est enfin terminée ! Les Knicks sont à nouveau Champions NBA pour la première fois depuis 1973 ! Forcément, les scènes de liesse se multiplient à Manhattan et la Big Apple ne risque pas de s’endormir de sitôt.

Les rues sont bondées actuellement à Manhattan, les célébrations battent leur plein dans les viewing parties organisées dans toute la ville et on comprend encore mieux ce surnom de « ville qui ne dort jamais ». Chaque building est aux couleurs des Knicks et tout le quartier se pare d’orange et bleu.

Avec la Coupe du Monde de football qui se déroule en même temps aux Etats-Unis, les fans des Knicks ont également croisé les supporters du Brésil, et même Batman.

On sait à quel point les supporters de la franchise peuvent être complètement barrés, mais après tant d’attente, ils vont logiquement profiter jusqu’au bout de la nuit et plus encore, en attendant le retour de leurs héros. Retour en image sur ces célébrations après la victoire au Game 5.

Les rues de New York sont PLEINES pic.twitter.com/Ajh8z50TnA

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C’est incroyable 😭😭😭😭😭 https://t.co/aQoPe02w8t

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NEW YORK, NEW YORK 🏆 pic.twitter.com/ln1HD1rgXj

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OS BRASILEIROS ENCONTRARAM OS TORCEDORES DO KNICKS.

REPITO:

OS BRASILEIROS ENCONTRARAM COM OS TORCEDORES DO KNICKS pic.twitter.com/51lsnawNIe

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THE CELEBRATION HAS STARTED IN CENTRAL PARK!!

THE NEW YORK KNICKS ARE YOUR 2025-26 NBA CHAMPIONS 🏆 pic.twitter.com/3vg33mNxrt

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Knicks fans are all over this CNN reporter on live television. 🤣🤣🤣

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“THE KNICKS DID IT. THE KNICKS FU*KING WON.”

— This fan during a live television interview. 🤣🤣🤣

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Batman qui débarque en plein milieu des célébrations à New York 😭😭😭pic.twitter.com/0S07EQK01L

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LA FOLIE DANS LES RUES DE NEW YORK !pic.twitter.com/5MSRfDpukd

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Même certains journalistes de New York perde les pédales🤣🤣🤣pic.twitter.com/7iCMOs5qxp

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