Quelle place pour les Knicks 2026 parmi les meilleures équipes de l’Histoire ?

Au-delà du simple fait d’être devenus Champions NBA, ces Knicks 2026 ont proposé un run de Playoffs exceptionnel. Des doutes sur trois matchs avant d’écraser toute la concu qui se présentait devant eux, c’est à se demander si cette équipe new-yorkaise ne fait pas partie de l’élite des élites…

Vous souvenez vous de cette époque où l’on se posait la question suivante : « est-ce que CJ McCollum va éliminer les Knicks ? ». On savait rire à l’époque quand même, car si en effet le Faucon a légèrement effrayé la Big Apple le temps de trois matchs, derrière, c’était distribution de déculottés à tire-larigot.

UN DES PLUS GRANDS RUNS DE PLAYOFFS DE L’HISTOIRE EN TERME DE DOMINATION

3 MATCHS PERDUS EN 2 MOIS

AUCUN ELIMINATION GAME PERDU

L’EST TABASSÉS, LES SPURS AUSSI

16-3 EN 19 MATCHS !!! HISTORIQUES !!! pic.twitter.com/nL96rVpSw7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Les Knicks ont enchaîné 13 victoires de suite, pour quasi un mois et demi d’invincibilité. La défaite brisant cette série n’intervenant qu’en Finales NBA, où elle sera d’ailleurs le seul échec des New-Yorkais qui remporteront le titre sur un 4-1 après avoir sweepé les demies et finales de Conférence.

Sur les Playoffs au complet, ça fait un joli bilan de 16-3, dont le contenu est presque encore plus impressionnant qu’il en a l’air. En plus de gagner, ces Knicks ont dominé. Hormis la Finale où les écarts de points étaient très réduits, New York a étrillé tout le monde amenant leur différentiel de points sur tout leur run de Playoffs à +283, tout simplement le record all-time !

Argument de plus, les Knicks 2026 sont devenus l’équipe avec le plus gros différentiel de points de l’Histoire sur un run de Playoffs NBA 🤯

1️⃣ Knicks 2026 (+283)

2️⃣ Warriors 2017 (+230)

3️⃣ Spurs 2014 (+214)

La compagnie est bonne ! 😳 https://t.co/RjLXXSCbyG

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Même rengaine pour leur net rating (différentiel de points par match sur 100 possessions) sur toute cette campagne de post-season. Jalen Brunson et compagnie se place tout en haut de la liste avec un rating à +15,4, devant des petites équipes de rien du tout genre les Lakers de Shaq et Kobe en 2001 (+13,7) ou les Warriors 2017 de Steph/Klay/Durant/Draymond (+13,4).

Knicks in 5. pic.twitter.com/sPdPdxm6J9

— Lev Akabas (@LevAkabas) June 14, 2026

Difficile de savoir précisément où placer ces Knicks, encore plus à chaud comme ça, mais cette version 2026 de la franchise new-yorkaise ne manque absolument pas d’arguments pour se placer parmi les toutes meilleures à n’avoir jamais foulé les parquets !