Les Knicks deviennent Champions NBA 2026 en remportant le Game 5 ! (94-90)

De nouveau au bout du suspense, les Knicks se sont imposés dans ce cinquième match des Finales 2026 pour devenir officiellement les Champions NBA !

Début de match durant lequel la pression s’est faite ressentir des deux côtés. Aucun point sur les deux premières minutes de jeu avant que Wemby vienne claquer un tomar pour ouvrir le bal. L’Alien a d’ailleurs surtout été énorme de l’autre côté dès l’entame de rencontre avec 3 contres très rapides.

Landry Shamet, désolé mais c’est non. pic.twitter.com/srO6lC5U1M

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Autour d’une défense collective magnifique, les Spurs creusent un premier écart de 10 points (comme sur chacun des matchs de ces Finales). Offensivement, c’est Dylan Harper qui a rayonné dès son entrée, concurrencé de l’autre côté par un Jalen Brunson inscrivant des tirs tous plus compliqués les uns que les autres. Mais hormis ça, les Spurs étaient juste au-dessus dans le premier quart. 23-13 San Antonio après 12 minutes.

Mais Jalen Brunson n’avait pas dit son dernier mot. Le Capitaine a continué de bien chauffer, toujours sur des tirs compliqués (16 points en première mi-temps), pendant que les Texans perdaient le fil de leur attaque. Résultat, après une faute flagrante de De’Aaron Fox, revoilà les Knicks à 3 petits points alors que l’écart était monté jusque 16 unités.

Faut m’expliquer cette faute à la con.

Quel finish de Josh. pic.twitter.com/BtMzSxpvLa

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Devin Vassell redonnera un peu d’air aux siens au buzzer de cette première mi-temps, mais tout restait encore à faire. +5 Spurs avant de retourner aux vestiaires !

Dès l’entame du troisième quart, Karl-Anthony Towns a pris sa 4ème faute, le forçant à rester assis sur le banc tout le long. Son absence a ouvert plus de possibilités aux Spurs, Wemby en a d’ailleurs profité pour bien mieux s’installer à l’intérieur, et ça a fait beaucoup de bien aux Texans.

TOMAR VICTOR pic.twitter.com/TSp4pWk3lM

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Malheureusement dès que le Français quitte le parquet, les hommes de la Big Apple en profitent pour mettre un run, le poussant à vite revenir sur les parquets sans trop pouvoir se reposer.

Heureusement pour lui, Dylan Harper était bien bouillant cette nuit. Le rookie a pris le relais en compilant 10 points, 2 rebonds et 2 passes en 7 minutes de jeu dans ce 3ème quart, alors même que son leader n’était pas tout le temps sur le parquet. Rare luxe pour les Texans, qui ont repris 7 pions d’avance avant d’attaquer les 12 dernières minutes.

Seulement voilà, l’histoire est vraisemblablement faite pour se répéter, car malgré les problèmes de fautes de Towns et Anunoby, Jalen Brunson va porter quasi à lui tout seul un énième comeback new-yorkais. Le dernier de cette saison !

Il est TELLEMENT FORT bordel. pic.twitter.com/coqshLTGp3

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Avec ses 45 pions au total sur la rencontre dont 15 dans le dernier quart, le Capitaine a fait basculer la rencontre au meilleur des moments, faisant repasser ses Knicks devant à 3min40 du buzzer, ils ne perdront plus jamais le lead.

Les Spurs ont bien tenté de revenir, notamment par une énorme claquette de Stephon Castle (son premier panier du match) à 40 secondes de la fin, mais sans succès. Cette année est pour les Knicks, qui deviennent officiellement les Champions NBA 2026 !

CE VISUEL EST RÉEL !!!

LES KNICKS SONT VOS CHAMPIONS NBA 2025/26 !!! 🏆🏆🏆🏆 pic.twitter.com/1yFtZgize9

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