Jalen Brunson (45 points), une perf’ de légende pour offrir le titre aux Knicks !

Dans un Game 5 à l’image de la série, les Knicks sont venus à bout d’une équipe de San Antonio épuisée. Et dans ce moment d’histoire qui voit New York devenir champion NBA, un homme a sorti (encore) un match de grand malade : Jalen Brunson ! 45 points dans le match de sa vie, pour un titre, 53 ans après le dernier sacre de la franchise… JB était déjà une légende, il est aujourd’hui gravé dans le marbre !

Le résumé de ce match historique, juste ici !

On pourrait parler des statistiques toute la soirée, toute la journée, dire ô combien Jalen Brunson est important et à quel point il a été clutch dans un quatrième quart-temps où les siens étaient (encore) menés de plus de dix points… mais le Captain mérite que l’on aille au-delà des stats.

45 points, 3 rebonds, 3 passes, 2 interceptions à 14/27 au shoot, 4/7 de loin et 13/15 aux lancers mais surtout une âme de champion, un esprit de guerrier, un corps meurtri mais porté par une envie de réussir plus forte que tout ! Et Brunson a mené New York sur le toit du monde après un demi siècle d’attente grâce à un match à l’image du joueur qu’il est : résilient, hermétique à la pression, capable de prendre ses responsabilités dans les moments les plus chauds et marqué par un leadership assumé et mérité.

Jalen Brunson… le roi de New York.

Il entre dans la légende, il va être adoré pour le restant de son existence.

45 points pour finir les Finales NBA ?

Après avoir été héroïque au Game 4 ?

Douté une grande partie de sa carrière, désormais sur le TOIT DU MONDE !!

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 14, 2026

Dans un match qui ramène les Knicks au sommet, Jalen Brunson a sorti la perf’ qu’il fallait, jamais parfait mais toujours juste… et ça a fait la différence. Aujourd’hui, Captain Clutch célèbre et est célébré… mais il sera désormais temps de se demander quelle place il occupe dans la legacy des New York Knicks.