Jalen Brunson (Knicks) nommé MVP des Finales NBA 2026 !

Auteur d’un Game 5 absolument exceptionnel (45 ans) pour offrir le titre aux Knicks, Jalen Brunson a été nommé MVP des Finales NBA 2026. « Captain Clutch » au sommet !

S’il y avait un débat sur le potentiel MVP des Finales avant la cinquième manche de cette nuit, il n’y en avait plus après le match.

Jalen Brunson a en effet été élu MVP de la série à l’unanimité, lui qui a mis tout le monde d’accord en sortant une performance légendaire cette nuit.

Le moment où Jalen Brunson est annoncé MVP des Finales 2026 ! pic.twitter.com/oygQVqxuSB

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Ses statistiques sur la série ? 32,6 points, 4,2 rebonds, 4,6 passes, 2,0 interceptions, le tout à 42% au tir, 39% à 3-points et 86% aux lancers-francs.

Brunson avait démarré la série en étant hyper clutch mais maladroit au tir. Lors de la défaite des Knicks au Game 3, on se demandait également si le « hero ball » de Jalen n’était pas contre-productif pour New York. Mais « Captain Clutch » avait réservé le meilleur pour la fin, avec 36 points dans le comeback historique du Game 4 (remporté sur une claquette iconique d’OG Anunoby) et donc 45 pions cette nuit pour boucler la série.

LE MVP DES FINALES 2026 ?!

WHO ELSE : JALEN BRUNSON 👏

45 points

36 points

32 points

20 points

30 points

Le patron de New York, pour TOUJOURS ! pic.twitter.com/g6njmbeHzz

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Jalen Brunson est ainsi devenu le premier Knick de l’Histoire de la franchise à marquer 40 points dans un match de Finales NBA. Il fait aussi partie des quatre joueurs à avoir marqué minimum 45 unités dans un match à élimination pour remporter le titre, avec Michael Jordan, Bob Pettit et Giannis Antetokounmpo.

« C’est tout ce dont nous avions toujours rêvé. C’est pour ça que je suis venu à New York. » – Jalen Brunson

Une magnifique revanche pour Brunson, qui a souvent dû faire face aux doutes dans sa quête des sommets. Certains disaient que les Knicks l’avaient surpayé en lui offrant un contrat de 104 millions de dollars à la Free Agency 2022. D’autres avaient déclaré en 2023 que New York ne pourra pas gagner un titre NBA avec un joueur aussi petit (1m88) comme franchise player.

Nous sommes aujourd’hui en 2026, et Jalen Brunson a définitivement fermé toutes les bouches.

« Si ton meilleur joueur est petit, tu ne gagnes pas le titre. » – Becky Hammon sur Jalen Brunson il y a 3 ans

2026 : Knicks champion, Brunson Finals MVPpic.twitter.com/hpiLdscIzn

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