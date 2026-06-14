C’est fait, les Knicks sont Champions NBA 53 après la dernière bague pour la franchise de Manhattan ! Jalen Brunson a été irrésistible et a sorti son plus beau costume de Batman pour faire de New York une ville de champions à nouveau. En face, De’Aaron Fox et Stephon Castle ont été effroyables. Découvrez les notes de l’ultime match de la saison.

# San Antonio Spurs

Victor Wembanyama (6) : Wemby a essayé, mais Wemby a été trop court, tantôt limite avec ce pied qui traîne pour JB, tantôt dominateur sous les panneaux. Il va devoir tirer les enseignements de ce premier échec et revenir encore plus fort, et manger des oeufs pour les protéines.

Julian Champagnie (5) : il fait partie des Spurs qui ont fait leur boulot ce soir, il a marqué ses shoots et fait de son mieux. Le Champagnie sera de sortie, mais pas pour son équipe.

Devin Vassell (5) : lui aussi a fait sa part du contrat, a mis ses shoots et a tout donné, mais c’était insuffisant, il reviendra plus fort comme les autres.

Stephon Castle (2) : on parle beaucoup de Fox, mais lui aussi a erré dans ce match. L’inexpérience a parlé, et Jalen Brunson lui en a fait voir de toutes les couleurs. Peut-être le meilleur joueur des Knicks ce soir.

De’Aaron Fox (2,5) : plutôt que de couler une dalle de béton, il a plutôt coulé une dalle de bouse sur le parquet du Frost Bank Center. Des Playoffs à oublier pour De’Aaron Fox, qui a sorti un Game 5 dans la lignée des précédents.

Dylan Harper (7) : de loin le meilleur joueur de son équipe ce soir. Il a fait ce que Fox aurait dû faire. Il faut vite enquêter sur son âge, impossible que ce type ne soit pas légalement majeur aux US.

Keldon Johnson (4) : peut-être qu’il a fait une bonne action pendant la pause fraîcheur et la pub Chicken Street, mais dans ce cas on n’a pas vu.

Luke Kornet (3) : tout ce que touche le Roi Midas devient de l’or, tout ce que touche Luke Kornet devient bien moisi. Il a joué comme s’il avait de la glace pilée coincée dans le calebard. Luke Granité.

Carter Bryant (5) : un match de district pour le jeunot, il attend maintenant sa part de quatre-quarts et son Oasis de fin de match.

# New York Knicks

Karl-Anthony Towns (4,5) : très vite gêné par les fautes, il n’a pas pesé sur ce match et a contré les prédictions de la Rvfleuze. Mais il a joué son rôle à fond dans ces Finales et mérite sa bague, KAT va finir en kit.

OG Anunoby (5,5) : même si son match n’a rien à voir avec celui 3 jours plus tôt, il a quand même fini par sceller le match aux lancers, tout en étant aussi tenace qu’un morpion en défense. OG prend son deuxième titre, le tout sans avoir prononcé un seul mot en 10 jours.

Mikal Bridges (6) : arrêtez tous ces vannes sur ce transfert et les 28 choix de Draft envoyés à Brooklyn, Michel Ponts a largement contribué à les justifier tout au long des Finales. Après le Brooklyn Bridge et le Manhattan Bridge, il va falloir construire les Mikal Bridges.

Josh Hart (6,5) : sa polyvalence a encore parlé, monsieur Hart a prouvé qu’il est le genre de joueur indispensable pour obtenir un titre en NBA. Le genre de type avec qui tu peux partir à la guerre les yeux fermés, on en a encore eu la preuve.

Jalen Brunson (45) : il est officiellement devenu le tuteur légal de Stephon Castle et De’Aaron Fox sur ce match, et il a porté tout Manhattan sur ses épaules. Jalen Brunson a enfilé son plus beau costume de Batman pour ramener le premier titre depuis 53 ans. Tous les héros ne portent pas de capes, mais celui du soir avait des cornrows et des contours fuyants.

Landry Shamet (5) : quelques shoots importants malgré une relative maladresse, le type est arrivé en catimini et est aujourd’hui champion NBA. Por la cheminée.

Jose Alvarado (5) : parvenir à être une rock-star en étant de la même communauté que Bad Bunny, c’est très fort. GTA va sortir le lance-flammes, et sa bouteille de vodka premium.

Mitchell Robinson (5) : un rebond offensif essentiel en fin de match qui fait oublier le fait qu’il a probablement répondu « RTL 2 » quand Skyrock lui a demandé sa radio préférée. A surveiller également à la parade, où son nombre de bières pourrait être supérieur à son nombre de lancers ratés sur les Finales.

Miles McBride (5) : il est champion NBA aussi mais ça se voit qu’il a oublié d’enlever « Italie gagnante de la Coupe du Monde » sur MPP.

Ariel Hukporti (5) : l’UFC Freedom 250 c’est pas demain normalement ?

Jordan Clarkson (5) : il n’a pas forcément marqué le match de son empreinte, mais risque bien de marquer les célébrations post-titres tel un Gérard Smith Prime. Restez branchés.

Jeremy Sochan (5) : entré les 9 dernières secondes. Un test en prod le samedi soir de la part de Mike Brown, équivalent au test de Cédric du Crédit Agricole.