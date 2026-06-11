Jalen Brunson, le capitaine qui a porté les Knicks vers l’impossible

Pendant un quart-temps, on a vu Jalen Brunson en difficulté. Des tirs manqués, peu de rythme et une attaque new-yorkaise totalement dépassée par l’intensité des Spurs. Puis, comme souvent lorsque tout semble s’écrouler, le meneur des Knicks a pris les choses en main.

Parce que ce comeback historique de 29 points ne peut pas se résumer au game winner d’OG Anunoby. Sans Jalen Brunson, cette rencontre aurait probablement été pliée avant même le début du quatrième quart-temps.

Alors que New York était au bord du gouffre, Brunson n’a jamais paniqué. Possession après possession, il a grignoté l’écart, attaqué le cercle, provoqué des fautes et trouvé ses coéquipiers dans les bons timings. Et le résultat est immense : 36 points, 7 passes décisives, 5 rebonds, 3 interceptions. Mais les chiffres ne racontent pas tout. Car c’est surtout en deuxième mi-temps que Brunson a changé le visage de cette finale.

Un premier quart-temps fantomatique, encore beaucoup de tirs manqués, mais ce come-back n’aurait jamais eu lieu sans Jalen Brunson :

🔸 36 points (12/25 au tir)

🔸 7 passes décisives

🔸 9/11 aux lancers-francs

🔸 Une énorme deuxième mi-temps

LE CAPITAINE DE NYC ! 🗽 pic.twitter.com/fApoDDowgD

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

Avec 17 points après la pause, il a été le moteur principal de la remontée new-yorkaise. Chaque fois que les Knicks semblaient pouvoir replonger, leur capitaine répondait présent. Un floater, un tir extérieur, une pénétration, une passe décisive : tout rentrait, mais surtout, tout passait par lui.

Et lorsque le Madison Square Garden a commencé à croire à l’impossible, Brunson a continué à alimenter la flamme. Jusqu’à cette dernière possession où son tir manqué est finalement devenu le panier de la victoire grâce au rebond offensif d’OG Anunoby (à croire qu’il l’avait senti et qu’il l’a fait exprès de rater pour offrir une passe décisive sur rebond).

OG ANUNOBY EST LE HÉROOOOSS DU MADISON SQUARE GARDEN !

33 POINTS, LE CONTRE DÉCISIF ET LE GAME WINNER…

QU’ON LUI OFFRE LA STATUE DE LA. LIBERTÉ ! 😱🗽 pic.twitter.com/cRQbbWoKr2

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L’histoire retiendra probablement le tip-in victorieux d’Anunoby. Pourtant, le véritable architecte de cette remontée restera Jalen Brunson. Après beaucoup de critiques, le meneur a rappelé pourquoi il est considéré comme l’un des meilleurs leaders de la NBA actuelle et comme une légende des Knicks.

Les Knicks ne sont désormais plus qu’à une victoire de leur premier titre depuis 1973. Et si New York en est là aujourd’hui, encore une fois, c’est grâce à Captain Clutch.