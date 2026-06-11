Nous venons peut-être de vivre un des moments les plus marquants de l’histoire de la NBA. Et pourtant, des moments de légende, il y en a eu, mais là… compiler un contre décisif et un game winner dans un comeback historique, c’est peut-être le summum du divertissement ! Et tout ça pour un seul bonhomme… OG Anunoby. Comparez cette perf’ à qui vous voulez, il y a débat !

Le récap de ce match de fou, c’est juste ici !

OG Anunoby vient sûrement de vivre la soirée la plus folle de sa vie dès lors qu’on parle de basketball ! Dans un match à 33 points (son record en Playoffs), avec un impact de tous les instants et une importance capitale, il a conclu sa rencontre par 15 secondes d’anthologie… on va y aller dans l’ordre !

Pour commencer, OG a shooté à 10/15 et 7/9 à 3 points… merci monsieur ! Ensuite, évidemment, il a été l’artisan principal (avec Jalen Brunson) de la remontée historique des Knicks, mais s’il faut pointer quelque chose de son match, faisons un bond direct dans les quinze dernières secondes de la rencontre. Parce que c’est là qu’il a transformé une performance XXL en performance à inscrire dans les livres d’histoire !

La première lame

15 secondes à jouer, ballon Knicks avec 1 point de retard (105-106) et tir manqué par Jalen Brunson. Rebond long de De’Aaron Fox qui se retrouve seul face au cercle et qui, contre toute attente, décide de monter au panier (au lieu de conserver la balle, faire jouer le chrono et gagner ses points sur la ligne)… action INCOMPREHENSIBLE de la part du meneur des Spurs. Parce que le problème c’est qu’un fou furieux du nom d’OG Anunoby est revenu derrière lui pour lui sauter dessus à la régulière et pour envoyer un contre importantissime à 10 secondes du terme !

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— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 11, 2026

La seconde lame

5 secondes plus tard, les Knicks récupèrent donc une nouvelle balle de match qui tombe dans les mains de Jalen Brunson… le meneur new yorkais envoie une patate du logo qui rebondit sur l’arceau. Mais qui est là pour une claquette et pour envoyer les fans d’un MSG en fusion au septième ciel ? Bah oui : OG Anunoby !

Le mec rentre le panier le plus important de sa carrière et peut être le panier le plus important de la franchise depuis un demi siècle :

LE GAME-WINNER D’OG ANUNOBY, C’EST INCROYABLE ! 🔥🔥🔥

LE PLUS GROS COME-BACK DE TOUS LES TEMPS ! pic.twitter.com/WE5eISzcuM

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En résumé, le natif de Londres a gagné le cœur des Knicks à vie, a inscrit son nom dans la sueur du parquet du Garden et aura marqué des milliers de fans de NBA qui ont vécu ce moment en live. Le plus gros comeback de l’histoire sur la plus grande scène au monde ? Done. 33 points, un contre décisif et un game winner dans ce match là ? Done. Devenir favori du MVP des Finales… qu’est ce qu’on en pense ?

Le plus grand match de la carrière d’OG Anunoby :

🔸 33 points (10/15 au tir)

🔸 4 rebonds

🔸 7/9 à 3-points

🔸 6/6 aux lancers

🔸 Le contre décisif

🔸 Le game-winner exceptionnel

Tout le monde se souviendra de son Game 4 ! Il est le favori pour le titre de MVP des Finales ! 👏 pic.twitter.com/BrMrasZqHp

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Une chose est sûre, OG peut dormir tranquille (s’il y arrive)… mais attention à garder la tête froide, parce qu’il faudra conclure à présent pour qu’on se rappelle de ce match en l’associant avec un titre ! Rendez-vous samedi soir pour le Game 5. En attendant, merci Anunoby t’es un vrai… OG !