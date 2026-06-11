Les Knicks réalisent le plus grand comeback de l’histoire des Finales NBA, New York mène 3-1 !!!

Alors que San Antonio menait de 29 points, les Knicks ont réussi le plus grand comeback de l’histoire des Finales NBA en l’emportant dans les derniers instants sur une claquette d’OG Anunoby. New York mène 3-1 dans la série, et n’est plus qu’à une victoire du sacre !

La partie avait pourtant très mal commencé pour les Knicks. Dès la première minute de jeu, Karl-Anthony Towns se voit contraint de rejoindre le banc après avoir pris deux fautes très rapides. Élément déclencheur d’un gros run pour les Texans.

Très rapidement, San Antonio s’est retrouvé avec 10 unités d’avance (comme sur chaque match de ces Finales NBA…), notamment grâce à une immense adresse au tir : 15 sur 23 dans le premier quart, dont 6 sur 10 de loin. Du grand n’importe quoi, et c’était pas près de s’arrêter… ou peut-être que si.

Je ne comprends pas comment ce goaltending n’a pas été signalé…

Incompréhensible.pic.twitter.com/QfkJAg72SH

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Mentionnons quand même l’arbitrage qui n’a pas aidé New York à se relever. Il y a eu plusieurs décisions bien douteuses dont un contre illégal IMMANQUABLE de Luke Kornet qui n’a pas été sifflé. C’est à signaler, mais ne tombons pas dans la facilité, l’arbitrage était bien loin d’expliquer tous les maux des locaux.

Victor Wembanyama a marché sur la raquette new-yorkaise tout du long pendant que Mitchell Robinson nous a sorti son meilleur numéro de cirque. Disons qu’il y en a un qui doit avoir quelques buildings dans la tête de l’autre… +19 Spurs après 12 minutes de jeu !

Note en trashtalking : 179/10 ! 😭pic.twitter.com/hMeUJJVDJL

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On prend les mêmes et on recommence dans le deuxième. Les Spurs ont recommencé à arroser comme pas possible, d’abord via De’Aaron Fox, puis Dylan Harper, mais surtout grosse mention à Devin Vassell absolument injouable sur cette première mi-temps : 15 points à 5 sur 5 au tir, dont 4 sur 4 du parking !

Jalen Brunson a fait ce qu’il a pu pour empêcher le naufrage avec 15 pions dans le second quart, mais ces Spurs étaient juste sur une autre planète. Historique même puisque San Antonio est tout simplement devenu l’équipe ayant inscrit le plus de tirs à 3-points en une mi-temps de Finales NBA avec 14 filoches. Résultat : 76-49 Spurs avant de retourner aux vestiaires !

Les 14 tirs à 3-points rentrés par les Spurs en première mi-temps ! 🎥pic.twitter.com/DgMEpq2cTo

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Dans un monde normal, le match est plié ici, mais c’est la NBA, c’est les Finales, et c’est les Knicks !

Gros run de 13-0 dans le troisième quart pour commencer à recoller. Avant de renvoyer un 20-4 dans le dernier quart pour repasser sous les 5 points de retard. 4min30 à jouer, le Garden est en feu, les Spurs sont sous pression et ne mettent plus un tir. Money time !

C’est à ce moment que nous basculons dans l’irréel. Alors que l’écart s’était maintenu à 4 unités, Jalen Brunson envoie un tir MONSTRUEUX derrière l’arc et sur la tête de Victor Wembanyama pour revenir qu’à un petit point… avant que Josh Hart ne gaspille l’opportunité de repasser devant en loupant un dunk TOUT SEUL en contre-attaque. Ascenseur émotionnel de zinzin !

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Si les Knicks perdent ce match, ce dunk manqué de Josh Hart sera peut-être l’action la plus importante de la série ! 👀 pic.twitter.com/wURsEbVz1b

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Mais le Capitaine ne porte pas ce nom pour rien. Wemby loupe deux lancers, offrant une nouvelle balle pour le lead à Jalen Brunson qui saisit l’occasion sur une merveille de floater. Les Knicks sont devant après avoir été menés de 29 points. LA DINGUERIE !

Problème, il reste encore 1min22 à jouer, et Stephon Castle redonne l’avantage aux Texans sur la ligne des lancers. Tout est à refaire, le chrono tourne, De’Aaron Fox fait la bourde du siècle en forçant un layup en contre attaque alors qu’il ne restait que 10 secondes à jouer… contré par OG Anunoby. Temps mort Knicks.

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Jalen Brunson dégaine de très loin pour tenter de l’emporter, manqué, mais OG Anunoby (encore lui) débarque de nulle part et prend le dessus dans les airs pour tenter la claquette… DEDANS ! Les Knicks sont devant avec une seconde restante sur l’horloge. San Antonio tentera d’envoyer Castle à l’arceau en sortie de temps mort, sans succès.

LE GAME-WINNER D’OG ANUNOBY, C’EST INCROYABLE ! 🔥🔥🔥

LE PLUS GROS COME-BACK DE TOUS LES TEMPS ! pic.twitter.com/WE5eISzcuM

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New York complète le plus grand comeback de l’histoire des Finales NBA en ayant remonté un déficit de 29 points. Tout ça pour s’offrir un 3-1 lead. La folie pure !!!

Faut balancer des fleurs dans la Big Apple là. OG Anunoby, quel match de taré, 33 points 10 sur 15 au tir, 7 sur 9 de loin, le contre et le tir de la gagne. Monstre absolu. Jalen Brunson a lui aussi été extraordinaire sur le comeback des New-Yorkais et termine la partie avec 36 points, 5 rebonds et 7 assists.

OG ANUNOBY EST LE HÉROOOOSS DU MADISON SQUARE GARDEN !

33 POINTS, LE CONTRE DÉCISIF ET LE GAME WINNER…

QU’ON LUI OFFRE LA STATUE DE LA. LIBERTÉ ! 😱🗽 pic.twitter.com/cRQbbWoKr2

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En revanche côté Spurs, ça va être très dur de trouver du positif. De’Aaron Fox fait trop d’erreurs coûteuses dans le money-time, Victor Wembanyama a lui aussi peiné à trouver du rythme pendant que son équipe prenait l’eau. Harper et Castle ont répondu présent au moins, même quand le bateau tanguait, mais c’était pas assez pour l’empêcher de couler.

New York mène donc 3-1 et n’est plus qu’à une petite marche de son premier sacre depuis 1973. Game 5 IMMANQUABLE dans la nuit de samedi à dimanche, à 2h30 du matin !