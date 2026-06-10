Pari NBA : les Knicks pour un avantage de 3-1 en Finales NBA ?

Amis parieurs, amies parieuses, l’heure est venue de se mouiller. En ce mercredi 10 juin 2026, on garde les bonnes habitudes avec un gros match entre les Spurs et les Knicks en Finales NBA ! Voilà qui donne, comme toujours, de nombreuses opportunités pour doubler le kiff avec un petit pari en mode combiné, à condition évidemment d’avoir le nez fin.

Comme chaque année, nous vous proposerons – tout au long de la saison – quelques conseils pour guider les plus joueurs d’entre vous, en espérant que cela vous sera utile. L’objectif est clair : faire péter la banque de notre partenaire Unibet ! Mais n’oubliez jamais de jouer de manière responsable, c’est-à-dire en misant uniquement de l’argent que vous pouvez vous permettre de perdre. Hashtag faites pas les boloss, vous connaissez.

2h30 : Knicks (1,84) – Spurs (2,20)

Le pari du jour

Les Knicks remportent le Game 4 face aux Spurs (1,84) : New York a vu sa série de 13 victoires consécutives s’arrêter il y a deux jours face aux Spurs, mais aura l’occasion de vraiment reprendre le contrôle des Finales ce soir, dans sa salle du Madison Square Garden. Les Knicks auront une nouvelle fois l’appui du public, sans les turbulences liées à la présence de Donald Trump, et surtout savent quoi corriger pour espérer gagner : moins de ballons perdus, un meilleur partage de la balle, et une attaque moins centrée sur Jalen Brunson. Les Knicks n’ont pas soudainement perdu la formule gagnante, et on a confiance sur leur capacité à s’ajuster pour retrouver le droit chemin. Même avec Victor Wembanyama en face.

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C’est tout pour aujourd’hui. En espérant que ces conseils porteront leurs fruits !

Les cotes NBA proposées dans cet article sont susceptibles de monter ou de baisser entre le moment où ces lignes s’écrivent et le moment où elles sont lues. Nous donnons donc ces conseils à titre indicatif et sous réserve que la cote soit toujours disponible, sans jamais garantir le résultat (non, nous ne sommes pas encore devins).