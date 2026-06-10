On enchaine ! Ce soir à 2h3 du matin, les Knicks et les Spurs s’écharperont pour le gain du Game 4 de ces Finales NBA 2026. Pour l’instant ? Trois matchs et trois victoires… à l’extérieur. Du tout cuit pour les Spurs ce soir ? Vous vous doutez bien que non.

L’avantage du terrain c’est plus c’que c’était.

Depuis le début des Finales NBA, chacun des matchs s’est soldé par une victoire à l’extérieur. Des Spurs cueillis à froid lors du Game 1 et trop indisciplinés lors du Game 2, des Knicks sous pression lundi soir devant le président Trump, et voilà comment on en arrive à une série qui ne veut pas récompenser le homecourt advantage.

Ni les Spurs et leurs belles couleurs Fiesta ni les Knicks et leur mythique Madison Square Garden ne sont considérés comme des franchises bénéficiant de citadelles imprenables et cela ouvre pas mal de possibilités dans cette série, tant mieux pour le suspense me direz-vous.

Ce soir ? Un virage sera pris, indéniablement. Si les Knicks s’imposent à la maison ce sera 3-1 et un titre qui leur brûlera les doigts, 53 ans après le dernier trophée de la franchise. Si San Antonio s’impose ? 2-2 balle au centre, récupération de l’avantage du terrain, enfin, avec les avantages que ça comporte c’est à dire pas grand chose.

Victor Wembanyama et Karl-Anthony Towns se tabasseront pour amasser des voies pour le futur MVP des Finales, Jalen Brunson passera peut-être une tête pour nous rappeler que c’est bien lui le Real MVP, et des Facteurs X comme De’Aaron Fox, Devin Vassell, Josh Hart ou Mikal Bridges deviendront peut-être des héros.

Les Knicks gardent le lead mais les Spurs gardent la pêche, voilà où on en est à quelques heures de ce Game 4 bouillant à New York. Et vous alors ? Team 2-2 ou Team 3-1 ?