Le débat du GOAT anime les passions, déchaine les communautés, il les déchire parfois. Un débat sempiternel auquel chacun peut apporter sa science, et aujourd’hui c’est l’un des mieux placés pour en parler qui a ouvert sa boîte à camembert : LeBron James.

GOAT : Greatest of All Time. Désigne le meilleur représentant de l’histoire de son sport, de sa discipline. Exemple : Fatal Bazooka pour le rap, Vincent Lagaf pour le cinéma, Fabrice Pancrate pour le football.

Dans un entretien accordé au magazine Time, LeBron James a donc donné du grain à moudre à ceux qui aiment s’écharper dans le débat du GOAT. Qui est le meilleur joueur de l’histoire du basket ? Michael Jordan ? Lui-même ? Un autre ? Beaucoup de temps perdu quand on sait que le trophée se joue probablement entre JaVale McGee et Jordan Poole mais découvrez tout de même ce que ce bon LeBron a pu dire à ce propos :

LeBron sur le débat du GOAT, via @TIME :

« Je ne vois personne au-dessus de moi. Mais je pense que Mike dirait la même chose. Kobe, Magic, Bird, Shaq diraient tous la même chose. Wilt. Kareem. Je ne pense pas qu’aucun d’entre nous choisirait quelqu’un d’autre.

(Mais) Si un… https://t.co/TDw35h4IA7

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 9, 2026



On est loin de la déclaration tapageuse, LeBron ne mange pas de ce pain-là, et on apprend donc juste une nouvelle fois que le King tient une haute estime de lui-même, condition sine qua non me direz-vous pour devenir la légende qu’il est devenu.

A l’aube de la dernière grosse décision de sa carrière, LeBron James est donc clair : en ce qui le concerne il est le meilleur et on peut difficilement lui en vouloir de le penser. Et vous, c’est qui votre GOAT à vous ?