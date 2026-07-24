C’est officiel, la signature la plus attendue de l’été est arrivée ! Après des semaines de rumeurs, LeBron James a finalement choisi de rejoindre les Sixers. Une décision qui semblait encore improbable il y a peu, mais qui offre aujourd’hui au King une ultime opportunité de viser une cinquième bague dans une Conférence Est qu’il connaît mieux que personne.

Shams Charania vient sûrement de lâcher l’une des plus grosses bombes de sa carrière en annonçant l’arrivée de LeBron James en Pennsylvanie ! À bientôt 42 ans, le quadruple MVP va mettre son immense expérience au service des Sixers pour deux saisons et huit millions de dollars (la seconde en player option).

OHHHHH PUTAIN LEBRON AUX SIXERS !!!! https://t.co/uxDTCJgWEi

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 24, 2026

Depuis plusieurs semaines, Philadelphie apparaissait comme l’une des destinations les plus crédibles. Mike Gansey (président des opérations basket de Philly) rêvait de LeBron James et les Sixers disposaient de plusieurs arguments qui ont fini par séduire le King : une équipe construite pour gagner immédiatement, un Joel Embiid encore dominant lorsqu’il est en bonne santé, un cinq majeur de fou furieux avec un Jaylen Brown fraîchement arrivé, un Tyrese Maxey en pleine ascension, un VJ Edgecombe auteur d’une très belle saison rookie, et l’opportunité de revenir à l’Est pour une dernière quête de titre.

L’idée avait progressivement pris de l’épaisseur, les rumeurs se sont multipliées, le président Bob Myers était carrément passé sur le podcast de Rich Paul, tandis que plusieurs joueurs de Philadelphie avaient publiquement invité LeBron à venir les rejoindre. Même Jaylen Brown, lors d’un live avec IShowSpeed, plaisantait en essayant de convaincre le King de venir à Philly. Cette fois, ce n’est plus une blague : LeBron est bien un Sixer.

AU SECOUUUUUURS CECI N’EST PAS UN FAAAAAKE pic.twitter.com/DwSZ9JWgo5

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LeBron James n’a évidemment plus ses jambes de 20 ans (quoi que) mais son intelligence de jeu, son expérience et son leadership peuvent faire passer un gros step à Philly. Ajoutez à cela Joel Embiid dans la raquette, Tyrese Maxey sur les lignes arrière et la polyvalence de Jaylen Brown… et vous obtenez une équipe effrayante qui est tout simplement capable de rivaliser avec n’importe quelle franchise et qui va faire flipper toute la NBA.

Les Sixers – à la recherche d’une finale de conférence depuis 2001 – réussissent ainsi l’un des plus grands coups de leur histoire récente. Pour LeBron, c’est un ultime pari : celui d’aller chercher une cinquième bague dans une ville qu’il ne connaît pas et où la pression va être immense.

Une chose est sûre, le King n’a pas choisi la facilité. Il n’a pas choisi le retour glorieux dans une ancienne franchise… non, LeBron a choisi de mettre son ego, une petite partie de sa legacy ainsi que sa fin de carrière en jeu dans une nouvelle aventure, au risque de partir sur un échec.

Tous les regards seront désormais tournés vers Philadelphie. La seule question est de savoir si Monsieur LeBron James peut offrir à la ville de l’amour fraternel le trophée Larry O’Brien qu’elle attend depuis 1983.