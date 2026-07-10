Jaylen Brown était présent hier soir au match France – Maroc qui se jouait à Boston et s’est retrouvé à partager l’écran avec le streamer américain IShowSpeed. Et au cours de quelques échanges, les deux hommes sont venus à discuter de l’actualité NBA. JB est notamment revenu sur son trade aux Sixers et sur la potentielle venue de LeBron James à Philly… pas mal la séquence !

Jaylen Brown était encore à Boston hier soir pour le quart de finale de la Coupe du monde des Bleus… comme l’impression que le bonhomme a du mal à quitter la ville ! Et le nouveau visage des Sixers a partagé sa soirée avec IShowSpeed. Il en a alors profité pour lui donner quelques conseils sur la NBA.

« (La NBA) C’est un business de fou. Ne deviens surtout pas basketteur. Il n’y a aucune loyauté. On m’a mis à la porte. Ils m’ont viré »

Jaylen Brown était avec IShowSpeed hier lors de France – Maroc à Boston. Il est revenu sur son trade aux Sixers :

« (La NBA) C’est un business de fou. Ne deviens surtout pas basketteur. Il n’y a aucune loyauté. On m’a mis à la porte. Ils m’ont viré. » 😬😬pic.twitter.com/PkFKDtoTUb

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 10, 2026

On le savait, JB n’a ni apprecié ni compris son trade chez son ennemi de toujours. Et il le dit face caméra : les Celtics lui ont mis à l’envers, et il va lui falloir du temps pour digérer. Une sorte de doigt d’honneur en mondiovision à la dure réalité du business NBA.

Mais quitte à faire parler. Ce bon vieux Jaylen s’est dit qu’il pouvait en profiter pour attirer l’attention du King, LeBron James. En effet, à un autre moment de la soirée, JB a demandé au streamer aux millions d’abonnés d’en glisser une à LBJ (histoire de l’inciter à venir à Philly)… problème IShowSpeed n’a pas l’air très au courant de l’actualité NBA ! Bien essayé Jaylen.

Jaylen Brown : « Il faut dire à LeBron de venir, mec. Qu’il débarque à Philadelphie » IShowSpeed : « LeBron, viens à Philly. Réfléchis-y. LeBron, Jaylen Brown, Paul George… » Jaylen Brown : « Il est parti. C’est fini, frérot »

Jaylen Brown: “You gotta tell LeBron he gotta pull up, man. Pull up to Philly.

IShowSpeed: “LeBron, pull up to Philly. Think about it. LeBron, Jaylen Brown, PG13…”

Jaylen Brown: “He’s gone. He’s gone, bro.” 🤣🤣

(h/t @Phil_Lewis_)

pic.twitter.com/dTFnFx3u4b

— Hoop Central (@TheHoopCentral) July 9, 2026

Bref, Jaylen Brown fait encore parler de lui et de ce trade. On l’a compris, il n’aimait pas Philly mais va devoir s’y faire. Peut-être qu’avec un LeBron dans l’équipe, la joie de jouer pour la ville de l’amour fraternel reviendra, qui sait… après tout il y a moyen que le King soit tombé sur cet extrait et que ça l’ait convaincu (même si PG n’est plus là, lol) !