NBA Summer League : AJ Dybantsa égale un record de Blake Griffin

Opposé à Darryn Peterson dans un duel très attendu, AJ Dybantsa (27 points) a réussi ses débuts en Summer League. Il en a profité pour égaler un record de Blake Griffin.

Cette nuit, le numéro 1 de la Draft NBA 2026 a quitté le parquet du Thomas & Mack Center avec le sentiment du travail bien fait, mais aussi quelques petits regrets.

Dybantsa est en effet passé à un petit point d’établir un nouveau record au scoring pour un first pick lors de ses débuts à la Summer League de Las Vegas. En 2009, Blake Griffin avait également marqué 27 unités sous le maillot des Clippers.

Avec 27 points, AJ Dybantsa a égalé le record de points marqués par un 1er choix de Draft (Blake Griffin) pour ses débuts en Summer League.

« J’ai été plutôt bon. (Mais) J’ai raté un lancer donc j’aurais pu battre le record. »pic.twitter.com/4zxwwP9r9X

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Finissant la rencontre à 7/18 au tir (0/5 à 3-points) et 7/8 aux lancers-francs, AJ Dybantsa aurait largement pu atteindre les 30 pions avec un peu plus d’adresse extérieure. Pour l’anecdote, sachez que son lancer raté lui aurait donné non pas un, mais deux points supplémentaires avec la nouvelle règle implantée pour cette Summer League 2026 (après une faute, seulement un lancer est accordé, qui vaut le nombre de points lors de la faute subie : 2 ou 3 points, ou 1 point sur un and-1).

Les débuts de Dybantsa restent tout de même très convaincants : 27 points en 26 minutes, 7 rebonds, agressivité vers le cercle +++, gros tomar d’entrée… autant dire qu’il a marqué les esprits face à Darryn Peterson et le Jazz.

« Dans l’ensemble, je voulais juste montrer tout ce dont j’étais capable, prendre quelques rebonds, faire quelques interceptions et distribuer quelques passes décisives. […] J’attaque le panier sans relâche, donc soit je réussis un dunk, soit je subis une faute. » – AJ Dybantsa sur sa performance (Chase Hugues via Yahoo Sports)

Seule ombre au tableau : un petit bobo au mollet qui l’a empêché de jouer la fin de match, mais AJ s’est tout de suite montré rassurant en disant « qu’il sera de retour ».

Prochain rendez-vous pour lui ? Ce dimanche face aux Kings de Darius Acuff Jr. et notre Maxime Raynaud national.

OUH LE POSTER D’AJ DYBANTSA !💥 pic.twitter.com/XGeZXNA0zk

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