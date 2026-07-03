Summer League NBA : par ici le gros guide du basket estival !

La période des Summer Leagues en NBA s’ouvre ce vendredi 3 juillet ! D’abord avec la California Classic (San Francisco et Sacramento), puis la South Lake City Summer League, et enfin la NBA Summer League de Las Vegas. Quand ? Comment ? Avec qui ? On vous explique tout ici !

La Summer League, c’est quoi ?

Le concept de Summer League n’est pas nouveau en NBA. Une ligue d’été, où les franchises peuvent tester des joueurs et des coachs, remplir (un peu) pour des extras de billetterie, voir leurs rookies évoluer pour la première fois dans un cadre similaire à la NBA. Pour la ligue, c’est l’opportunité de prolonger un peu la fièvre basket, jusqu’à mi-juillet, mais aussi de tester de nouvelles règles qui seront potentiellement appliquées en saison classique plus tard.

Quand est-ce que ça se passe, où regarder ?

California Classic (3-6 juillet)

Historiquement, les franchises NBA se retrouvent autour de trois ligues différentes. Deux sont réservées à certaines équipes qui sont habituées à se retrouver, mais la ligue organise aussi une SL officielle à Las Vegas, qui regroupe les 30 franchises.

Dès demain soir, Heat et Spurs s’affronteront pour le tout premier match de Summer League à 2h du matin !

Carter Bryant, Tarris Reed, Myron Gardner et Vladislav Goldin seront notamment présents.

Hâte de voir si CB prend un peu plus confiance en attaque, la SL est faite pour ça.

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

Dès ce vendredi, la California Classic Summer League s’ouvre à San Francisco et Sacramento. Il s’agit d’un « petit » événement ne regroupant que quelques équipes : Spurs, Heat, Warriors, Kings, Bucks, Lakers, Nets. On aura donc l’occasion de voir certains gros rookies à l’exercice dès ce soir, avec notamment Mikel Brown Jr (Brooklyn), mais aussi Darius Acuff Jr (Kings) ou encore Brayden Burries (Milwaukee).

Tous les rosters et le planning sont à retrouver ici !

South Lake City Summer League (4-6 juillet)

Même principe qu’en Californie, avec d’autres équipes. Cette fois, ce sont le Thunder, les Hawks, les Grizzlies et le Jazz qui croiseront le fer dans l’Utah. Beaucoup de super jeunes seront à observer : Darryn Peterson (Jazz), Cameron Boozer (Grizzlies), mais aussi Aday Mara et Bennett Stirtz (Thunder). Assurément quelque chose qui vaut le coup, en duplex avec la Coupe du Monde !

Thunder Announces 2026 Summer League Roster 📋

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— OKC THUNDER (@okcthunder) July 2, 2026

Tous les rosters et le planning sont à retrouver ici !

NBA Summer League, Las Vegas (9-19 juillet)

LA Summer League officielle de la NBA, avec les 30 franchises. 10 jours à Sin City, au coeur du Nevada. Tout le monde sera de la fête, avec un titre (en bois, convenons-en) qui sera décerné à la fin. La dernière étape de la saison 2025-26, avant que tout le monde ne prenne un repos bien mérité jusqu’au début des camps d’entraînement, en septembre.

AJ Dybansta, Peterson, Boozer, Caleb Wilson : tous les meilleurs choix de Draft seront là pour s’affronter à Vegas, et donner un premier aperçu de leur talent avant d’officiellement débarquer dans la grande Ligue. Toutes les Summer Leagues sont à regarder sur le NBA League Pass !

Tous les rosters et le planning sont à retrouver ici !

Les quelques matchs à ne pas manquer

Lundi 6 juillet, 3h : Grizzlies (Cam Boozer) – Jazz (Darryn Peterson), diffusé sur le NBA League Pass.

Jeudi 9 juillet, 3h : Wizards (AJ Dybantsa) – Jazz (Cam Boozer), diffusé sur le NBA League Pass.

Vendredi 10 juillet, 2h : Bulls (Caleb Wilson) – Grizzlies (Cam Boozer), diffusé sur le NBA League Pass.

Lundi 13 juillet, 3h : Bulls (Caleb Wilson) – Jazz (Darryn Peterson), diffusé sur le NBA League Pass.

Mardi 14 juillet, 2h : Wizards (AJ Dybantsa) – Bulls (Caleb Wilson), diffusé sur le NBA League Pass.

La Summer League, laboratoire pour l’arbitrage

Grosse évolution du règlement cette année : la NBA va tester un format de réparation des fautes très différent de celui que le basketball en tant que sport a connu jusqu’ici. Pour les lancers francs, là où les joueurs tiraient un nombre de lancers égal au tir tenté lors de la faute subie, il ne tirera désormais qu’un lancer valant le nombre de points lors de la faute subie.

Exemple : une faute sur un tir à 3-points : un lancer franc à tirer, valant 3-points. Pareil à deux points.

Alors là j’avoue, j’étais pas prêt.

La NBA va tester une règle sur la Summer League 2026, qu’elle teste en G-League depuis 6 ans.

Qu’un joueur obtienne 1, 2 ou 3 lancers, il en tirera 1 seul qui vaudra le nombre de points prévu (1, 2 ou 3) pour améliorer la vitesse de jeu. pic.twitter.com/9gmxKCEHHR

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

La NBA précise qu’en fin de match (deux dernières minutes) et durant une éventuelle prolongation, le système classique que l’on connaît sera de nouveau en vigueur, pour ne pas fausser les fins de rencontres. Cette innovation vise à réduire le temps des matchs, point important de critique de la part des fans, avec des parties pouvant durer au-delà de 3 heures (sans prolongation) en fonction du scénario.