Jaylen Brown réagit à son transfert sur Twitch : « Boston m’a dégagé »

Tout juste transféré des Celtics aux Sixers dans un trade qui a choqué la NBA, Jaylen Brown n’a pas perdu de temps pour dire ses quatre vérités sur Twitch.

Il fallait s’y attendre.

Habitué à streamer durant ses heures perdues, Jaylen Brown s’est exprimé en direct cette nuit suite à son transfert à Philadelphie, peu après avoir partagé un premier message – entre excitation et déception – sur les réseaux.

Morceaux choisis :

Oh la première phrase du stream de Jaylen Brown ! 😭

« Boston m’a dégagé, Boston m’a dégagé, mon dieu. »pic.twitter.com/owvP6Kk67d

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Brown a non seulement été « dégagé » par les Celtics, mais il a en plus été envoyé chez un rival : les Sixers. Philly évolue dans la même division que Boston (moins de 500 kms séparent les deux villes), et représente un concurrent direct à l’Est.

Jaylen Brown n’est pas tombé amoureux des Sixers en une nuit :

« Depuis dix ans, on m’a conditionné à détester Philly. On m’a conditionné à me dire : on emmerde le Process. Mais maintenant, je dois faire l’inverse, et c’est ça qui va me prendre du temps. » pic.twitter.com/iY9Q1Xkcrp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Quelques semaines après avoir traité Joel Embiid de « floppeur », Jaylen Brown veut désormais donner un coup de boost au Process !

Jaylen Brown l’annonce :

« Le Process est de retour. On l’a éteint pendant des années, il était terminé, mais le Process est de retour ! » 🔥pic.twitter.com/466sizmndM

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Brown a même discuté avec certains de ses nouveaux coéquipiers des Sixers, dont l’excellent rookie V.J. Edgecombe. Les deux devraient bien s’entendre !

Jaylen Brown appelle ses nouveaux coéquipiers en live.

V.J. Edgecombe est déjà passé en live et son nouveau coéquipier lui a dit être fan de son jeu ! 🔥 pic.twitter.com/g9XGUrssOI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Dans la journée d’hier, alors qu’on essayait encore de comprendre le transfert de Jaylen Brown, un certain Colin Cowherd – grosse figure médiatique aux States – a porté l’hypothèse disant que les Celtics étaient frustrés par la tendance (supposée) de JB à toujours se prendre pour « la personne la plus intelligente de la pièce ». Le mot « maladie » a même été mentionné.

La réponse de Jaylen Brown ? Elle est épique.

Jaylen Brown a répondu en stream aux « accusations » le visant de toujours penser être la personne la plus intelligente de la pièce :

« Je ne veux vexer personne. Mais dans le monde du sport, la barre est sacrément basse. C’est ça qu’il faut prendre en compte. » 😭😭💀 pic.twitter.com/ElMJuwZNal

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Jaylen Brown s’est ensuite exprimé sur Brad Stevens et les Celtics. Sans surprise, il estime qu’il n’a pas été respecté par la franchise au milieu des différentes rumeurs de transfert, que son intégrité et sa personnalité ont été attaquées, et il pense surtout que les C’s ont manqué de transparence et d’honnêteté à son égard…

« Je pense qu’il y a eu un peu de manque de respect. Ça allait à un moment, mais je sais pas quand ça a dérapé. »

« Je pense que beaucoup de critiques visent Brad (Stevens). Je suis pas fan d’à quel point il a facilité certaines discussions MAIS je pense qu’il y a quelque chose…

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

On a gardé le meilleur pour la fin.

« Je suis allé jusqu’au centre d’entraînement (des Celtics), et ma carte d’accès a été refusée. Merde, je voulais juste voir si c’était vrai, ils m’ont dégagé mec. »

– Jaylen Brown, juste après son trade 😭😭😭pic.twitter.com/y8CAxVajoS

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026