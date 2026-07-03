C’est le petit jeu auquel on joue depuis quelques jours. Quelle franchise n’est PAS intéressée par LeBron James ? Techniquement seuls les Spurs ne peuvent plus se le payer depuis qu’ils ont attiré Tobias Harris, ce qui nous rend donc le nombre de prétendants à 28. Et parmi ces 28 ? Les champions NBA en titre, les New York Knicks !

Depuis que LeBron James a annoncé qu’il quittait les Lakers, les rumeurs sur sa nouvelle destination vont bon train. C’est simple, toutes les franchises NBA ou presque rêvent de LeBron, et s’imaginent pouvoir lui offrir le théâtre parfait pour sa dernière danse. On parle ainsi beaucoup de ses deux ex, les Cavs et le Heat, mais aussi des Warriors, qui semblent en pôle-position pour l’arracher à la concurrence. Les Nuggets ont fait état hier de leur candidature, et ce matin c’est donc… aux Knicks que certains insiders le voient finir sa carrière. Imagine t’es champion NBA, et t’ajoutes LeBron James à ton roster…

Et une rumeur de plus pour l’avenir de LeBron James.

Selon @JakeLFischer, les Knicks sont intéressés ! 🍎 pic.twitter.com/v9vPhCBAXs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026



LeBron James chez les Lakers ? Et pourquoi pas. Le King avait déclaré sa flamme publiquement à Jalen Brunson il y a quelques semaines et avait même dit « avoir déjà songé jouer chez les Knicks » un jour. Bon ok c’est faible comme indice mais on se rattache à ce qu’on peut dans cette lutte au Bron-Bron. Tout ce qu’on peut dire c’est qu’en matière de hype, de franchise et de salle légendaire et de projet sportif, les Knicks se placent tout en haut des prétendants. Alors, vous y croyez vous ?