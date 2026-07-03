En l’espace de 48 heures, les Lakers ont encore animé le marché NBA. LeBron James a annoncé son départ laissant les pleins pouvoirs à Luka Doncic puis quatre nouvelles têtes ont rejoint Los Angeles. Un changement d’ère préparée depuis des mois en coulisses. Mais la vraie bascule à Los Angeles ne date pas de ces dernières heures… elle remonte à février 2025, le jour où Luka Doncic a posé ses valises chez les Lakers.

Le 30 juin dernier, LeBron James annonçait son départ des Lakers après 8 ans de bons et loyaux services. La franchise californienne a perdu sa star, mais dans l’ombre, préparait depuis des mois sa succession. En effet, le 2 février 2025, la NBA a été secouée comme rarement. Luka Doncic est arrivé à Los Angeles dans un échange majeur contre Anthony Davis, et depuis, tout a changé. Lentement, par petites touches, jusqu’à devenir progressivement une évidence.

Désormais, le plan est clair à Los Angeles :

Un maximum de shooteurs et de défenseurs autour de Luka Doncic et Austin Reaves ainsi que, si possible, un pivot dominant.

Les Lakers sont la franchise de Luka Doncic ! 🟣🟡 pic.twitter.com/npVoTuxFze

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

2 Février 2025 : le moment où tout bascule

Quand les Lakers récupèrent Luka Doncic dans cet échange monumental avec Dallas, ce n’est pas seulement un trade : c’est un changement d’ère immédiat. Le fait de transférer Anthony Davis sans consultation directe de LeBron James constitue déjà une décision forte. Elle est acceptée sans explosion publique, mais marque une première fracture symbolique dans la relation entre LeBron et son front office.

Luka Doncic aux Lakers.

Anthony Davis aux Mavs.

C’est… c’est extraordinaire. pic.twitter.com/OlZFJiiTKm

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) February 2, 2025

À 26 ans, Luka Doncic arrive donc à Los Angeles non pas comme une promesse, mais comme une superstar installée. Et très vite, une évidence s’impose : si Luka est là, alors l’avenir se construira autour de lui. LeBron James reste au sommet de la ligue, certes, mais en interne, le front office des Lakers amorce rapidement un virage et les premiers ajustements ne se font pas attendre longtemps.

Rob Pelinka, président des opérations basket, échange régulièrement avec Doncic dès son arrivée, consulte son entourage et teste déjà certaines pistes de recrutement. Quelques jours plus tard, les Lakers tentent notamment de recruter le pivot Mark Williams, un profil apprécié par le Slovène. Le transfert finira par capoter, mais le message est déjà clair : la voix de Doncic compte désormais dans les décisions majeures de la franchise.

Une décision qui contraste fortement avec les années précédentes : LeBron James et Anthony Davis réclamaient depuis longtemps l’arrivée d’un véritable pivot pour solidifier la raquette, sans jamais obtenir satisfaction.

Le dîner qui change tout

Le symbole le plus fort intervient quelques mois plus tard. Quatre jours après l’élimination des Lakers face aux Timberwolves au premier tour des Playoffs 2025, Rob Pelinka organise un dîner de travail avec JJ Redick, Luka Doncic et sa manager Lara Beth Seager. LeBron James, lui, n’est pas convié.

Autour de la table, il n’est pas seulement question du marché des transferts. Pelinka arrive avec un classeur rempli de documents pour présenter le projet des Lakers : stratégie sportive, contraintes du nouveau CBA, objectifs de recrutement et construction de l’effectif autour de Luka.

Luka Doncic, JJ Redick, and Rob Pelinka spotted leaving dinner last night in LA 👀

pic.twitter.com/NzPEGi0du8

— Mark Jackson’s Burner (@casualtakeking) May 3, 2025

Pendant des années, ce type de présentation était réservé à LeBron James… cette fois, c’est Doncic qui écoute la vision de la franchise pour les saisons à venir.

Des signaux forts

La bascule aux Lakers ne passe pas uniquement par les trades ou les ajustements de roster, mais aussi par des éléments plus structurels.

Le premier moment marquant intervient lors de la vente de la majorité des Lakers à Mark Walter, actée le 18 juin 2025. Après plus de cinquante ans de contrôle par la famille Buss, la franchise change de dimension sur le plan capitalistique, même si Jeanie Buss conserve un rôle de continuité dans la gouvernance.

Dans ce nouvel équilibre, la gestion de l’information devient révélatrice. Luka Doncic est informé en amont de la transition et communique publiquement à ce sujet. LeBron James, lui, découvre l’annonce plus tard via son entourage et ne réagit pas officiellement. Un décalage discret, mais symbolique de la manière dont le projet commence à s’articuler autour d’un autre centre de gravité.

The Lakers reportedly informed Luka Dončić about the sale of the team to Mark Walter but never told LeBron James, per @ramonashelburne & @WindhorstESPN

“When the Buss family agreed to sell a majority stake in the franchise to Mark Walter on June 18, Doncic was given a heads-up… pic.twitter.com/hlQxdRpHrn

— NBACentral (@TheDunkCentral) July 11, 2025

Dans la continuité, un autre épisode nourrit cette lecture. Après l’élimination des Lakers en Playoffs, LeBron est interrogé sur les évolutions du jeu et sur la dureté physique de la NBA depuis l’arrivée de Doncic. Sa réponse est courte : « no comment ». Avant d’ajouter une remarque en référence à Anthony Davis : « Mon gars a dit ce qu’il avait à dire… et il a été échangé juste après ».

Lebron on playing centerless basketball and whether it was tough for him:

« No comment. My guy AD said what he needed, and then he was gone the following week » 🤣 pic.twitter.com/tTYeHQ3hy8

— Oh No He Didn’t (@ohnohedidnt24) May 1, 2025

Une priorité qui n’est plus LeBron

Le changement de hiérarchie se confirme rapidement. Fin juin 2025, LeBron James active sa dernière année de contrat avec les Lakers. Dans le même temps, son agent Rich Paul indique que son client souhaite prendre le temps de réfléchir à la meilleure manière de conclure sa carrière.

Cette déclaration alimente de nombreuses spéculations, mais un élément passe presque inaperçu : contrairement aux années précédentes, les Lakers ne proposent aucune prolongation à leur superstar. Pour la première fois depuis son arrivée en Californie en 2018, la franchise accepte l’idée que LeBron puisse aller au terme de son contrat sans prolongation anticipée.

Tout cela a mené à une annonce surprenante sur le moment, mais plutôt logique une fois tout cela mis bout à bout : le départ de LeBron James.

LeBron James part des Lakers en tant que légende de la franchise :

🔸 8 saisons

🔸 8 sélections au All-Star Game

🔸 7 sélections dans les NBA-Teams

🔸 La NBA Cup en 2024

🔸 Une deuxième place au MVP

Et surtout, surtout, LE TITRE NBA DANS LA BULLE EN 2020 ! 🏆 pic.twitter.com/5YCSx0A105

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 30, 2026

Un recrutement pensé pour faire briller Luka

Et maintenant que le King a officialisé son départ de la cité des Anges, la franchise appartient donc désormais pleinement à Luka Doncic.

Les signatures réalisées ces derniers jours illustrent alors parfaitement cette nouvelle philosophie. Ils ne marquent pas le début d’une reconstruction… ils en constituent la confirmation.

Walker Kessler apporte enfin le protecteur de cercle dont Luka avait besoin pour optimiser son jeu. Quentin Grimes renforce les ailes avec sa défense et sa capacité à sanctionner à trois points. Collin Sexton ajoute de la création et de l’agressivité sur les lignes arrière, tandis que Sandro Mamukelashvili offre une rotation supplémentaire dans la raquette grâce à sa polyvalence.

On récapitule les arrivées de cette dernière heure aux Lakers :

👉 Walker Kessler : 130 millions sur 4 ans

👉 Sandro Mamukelshvili : 52 millions sur 4 ans

👉 Quentin Grimes : 60 millions sur 4 ans

👉 Collin Sexton : 19 millions sur 2 ans

Luka Doncic a son équipe ! 🙌 pic.twitter.com/RD7fcfKSTa

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Pris individuellement, chacun de ces recrutements a du sens. Ensemble, ils dessinent surtout les contours d’une équipe pensée pour maximiser les qualités de Doncic, tout en conservant suffisamment de flexibilité financière pour continuer à attirer des renforts dans les années à venir.

Depuis l’arrivée de Luka Doncic en février 2025, chaque décision importante prise par les Lakers semble suivre la même direction : préparer l’après-LeBron en attendant son départ. Pendant plus de huit ans, toute la stratégie de la franchise s’est articulée autour du numéro 23. Désormais, Los Angeles écrit un nouveau chapitre de son histoire… et il devrait s’écrire en slovène !

Source texte : Ramona Shelburne et Brian Windhorst