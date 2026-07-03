Tari Eason rempile pour 5 ans et 81,5 millions de dollars à Houston !

Les Rockets sécurisent l’un de leurs joueurs de rotation les plus précieux. L’ailier Tari Eason a signé une prolongation de contrat de cinq ans pour 81,5 millions de dollars garantis, selon Shams Charania. Restricted free agent cet été après avoir terminé son contrat rookie, le joueur de 25 ans a finalement choisi de poursuivre l’aventure au Texas.

Auteur d’une saison solide des deux côtés du terrain, Tari Eason a compilé 10 points, 6 rebonds, 1,5 passe décisive et 1,2 interception de moyenne en 60 rencontres, dont 34 comme titulaire (record en carrière). S’il a affiché une adresse correcte à trois points (36 %), son efficacité globale au tir a légèrement reculé, passant de 48,7 % à 41,6 %.

🚨 TARI EASON RESTE AUX ROCKETS POUR 81,5 MILLIONS DE DOLLARS SUR 5 ANS ! 🚀 https://t.co/5B7jFlEqWF

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 3, 2026

Sélectionné en 17e position de la Draft NBA 2022 en provenance de LSU, Eason remet son intensité défensive et sa capacité à dominer au rebond au service de Houston pour 5 saisons supplémentaires (rien que ça)… il devrait continuer d’apporter un impact majeur en sortie de banc.

Malgré l’intérêt de plusieurs franchises, dont les Lakers, Houston a réussi à conserver un élément important de son effectif dans l’optique de rester un prétendant sérieux au titre.