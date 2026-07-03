Kyle Lowry prend sa retraite en signant un 1-day contract avec les Raptors !

C’est la fin d’une grande carrière. À 40 ans, Kyle Lowry va signer un contrat d’un jour avec les Raptors de Toronto afin de prendre officiellement sa retraite sous les couleurs de sa franchise de toujours.

Arrivé en 2012 à Toronto, Kyle Lowry a marqué l’histoire des Raptors en y jouant jusqu’en 2021. Le prime de sa carrière ? Remporter le premier titre NBA de sa franchise de cœur en 2019. Il est le meilleur passeur, le meilleur intercepteur et le joueur ayant inscrit le plus de trois points de l’histoire de la franchise canadienne… merci Monsieur !

Apprécié de tous dans la ligue, Kyle verra son maillot n°7 retiré au cours de la prochaine saison, un hommage à l’une des plus grandes légendes de la franchise.

Il aura son maillot retiré au plafond de la Scotiabank Arena la saison prochaine ! 👏 https://t.co/JRkl7djTIs

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026



Fun fact, Lowry revient quelques jours après l’annonce du retour de Kawhi Leonard, grand artisan du titre de 2019. Les deux champions vont donc se retrouver 7 ans plus tard… décidemment, il doit faire bon vivre au nord de la frontière !

Was looking back at Raptors championship moments and just noticed that Kawhi Leonard Palmed Kyle Lowry’s entire head here, Kawhi knew how much this meant for Lowry pic.twitter.com/W9gm7hbBS8

— The Waraich Report (@WaraichThe) July 1, 2026

Le palmarès de Kyle Lowry en quelques chiffres :

Champion NBA (2019)

6 sélections au All-Star Game

All-NBA Third Team (2016)

Champion olympique avec les États-Unis (2016)

Un grand joueur quitte la ligue et c’est avec nostalgie que nous lui disons au revoir. On se souviendra pour toujours de ses Playoffs historiques en 2019 !