« Excité et déçu » : Jaylen Brown s’exprime pour la première fois après son trade

Jaylen Brown n’a pas mis longtemps à s’exprimer après son trade vers Philly. Dans un message empreint d’émotion posté sur X, l’ailier américain a tenu à remercier la ville de Boston et les fans des Celtics, où il a passé toute sa carrière jusqu’à maintenant, soit plus d’une décennie. Il a aussi eu un mot pour sa nouvelle franchise !

Dans un message travaillé et posté il y a quelques minutes sur X, Jaylen Brown reconnaît que son départ des C’s est difficile à digérer, tout en se disant « excité et déçu à la fois » ! Toute la dualité qui nous a tous traversé, tiraillés entre une transition brutale et un futur excitant. Fidèle à son image, il conclut en mettant en avant le respect et le travail comme seuls véritables langages du haut niveau.

Le message de Jaylen Brown après son transfert chez les Sixers 🙏

« Je suis encore en train de digérer la manière dont tout cela s’est déroulé. Je suis à la fois excité et déçu […]

Les relations que j’ai construites ici (Boston), les batailles que nous avons menées ensemble,… pic.twitter.com/8Uaq31EC6g

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

Celui qui n’avait pas demandé à être tradé selon Shams Charania, se dit désormais tourné vers Philadelphie. Brown affiche clairement ses intentions : s’adapter rapidement à une nouvelle culture, comprendre les attentes d’une nouvelle fanbase, et continuer à progresser dans un environnement différent.

Un nouveau chapitre s’ouvre donc pour l’un des visages majeurs de la NBA, désormais attendu dans un projet ambitieux dans la ville de l’amour fraternel.