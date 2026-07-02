Anfernee Simons signe aux Sixers pour 12,3 millions de dollars sur 2 ans

Après avoir récupéré Jaylen Brown cette nuit, les Sixers continuent de se renforcer en signant Anfernee Simons pour deux ans et seulement 12,3 millions de dollars. Superbe pioche à tarif réduit, Mike Gansey et Bob Myers cuisinent très bien !

Quand il y en a plus à Philadelphie, et bah y en a encore ! Anfernee Simons débarque aux Sixers pour 12,3 millions de dollars sur les deux prochaines années (player option sur la deuxième année). Arrière scoreur qui va bien planter en sortant du banc de Nick Nurse, en coûtant aussi peu, c’est que ça ressemble à un vrai bon coup cette histoire.

🚨 WOW ! ANFERNEE SIMONS DÉBARQUE AUSSI CHEZ LES SIXERS !!! https://t.co/qQC3SI1GaU

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

D’autant plus que l’apport du banc était un gros point faible de Philly l’an passé. Avec sa petite quinzaine de points de moyenne, l’ancien Blazer va BIEN soulager les titulaires. Entre ça, le transfert de Jaylen Brown, la belle signature de Dean Wade, l’intersaison des Sixers est très très sérieuse !

Miami était aussi sur le coup pour accompagner son nouveau duo Giannis/Adebayo, mais visiblement Philadelphie ne perdra aucun duel cet été. Hype maximale dans la ville de Rocky !