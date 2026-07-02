Quelle REINE ! Gabby Williams est officiellement la première Française de l’histoire à être nommée titulaire du All-Star Game WNBA. Une récompense plus que méritée pour celle qui mène les Valkyries, qui réalisent un bon début de saison.

Gabby Williams était déjà une étoile, elle rejoint les plus brillantes d’entre-elles. Une sélection en tant que titulaire au All-Star Game WNBA, voilà qui fait changer la joueuse tricolore de statut, faisant d’elle une incontournable du meilleur championnat au monde. Depuis le début de saison, Gabby est juste intraitable sur les parquets, et, en compagnie de Janelle Salaün pour un duo 100% français, guide les Valkyries aux points.

GABBY WILLIAMS TITULAIRE DU ALL-STAR GAME WNBA 🔥

Elle devient la première française à réaliser cet accomplissement. Bravo Gabby ! 👏🇫🇷 pic.twitter.com/18kHsSExv0

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 2, 2026

Déjà impressionnante l’an passé à Seattle, la tricolore a passé un cap cette saison à San Francisco, où elle est vraiment la leader d’une équipe WNBA. Sélectionnée au All-Star Game en 2025, elle accède cette année à l’honneur suprême : le statut de titulaire. Le début d’une vague bleu blanc rouge dans le championnat nord américain ? Sans doute que oui, car six joueuses issues de notre pays sont classées parmi les 50 meilleures de la ligue selon ESPN. La France, ma soeur !