Les Nuggets ont contacté LeBron James pour tenter de le recruter

Agent libre et prêt à faire un gros sacrifice financier pour jouer le titre la saison prochaine, LeBron James attire les convoitises. Dernière équipe à le contacter pour essayer de le recruter : les Denver Nuggets.

LeBron James aux côtés de Nikola Jokic sous le maillot de Denver ?

La question mérite d’être posée. D’après le Denver Post, les Nuggets ont toqué à la porte du camp James pour prendre la température en cette période de Free Agency. La franchise du Colorado kifferait bien ajouter LeBron à son cinq majeur pour retrouver les sommets de la Conférence Ouest.

Les Nuggets auraient fait savoir à LeBron qu’ils adoreraient le voir finir sa carrière à Denver. https://t.co/jxEAHemT5H

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

Rich Paul, l’agent de LeBron, a déclaré que son client voulait jouer dans une équipe capable de se battre pour le titre, et avec des joueurs de haut niveau. Les Nuggets de Nikola Jokic – champions en 2023 – coche les cases. James et le Joker partagent un grand respect mutuel et sont peut-être les deux mecs avec le plus gros QI basket en NBA. L’un avec l’autre, ça ferait clairement des étincelles. Surtout quand on y ajoute Jamal Murray et Cie.

Brian Windhorst d’ESPN, qui a suivi LeBron toute sa carrière, rappelle aussi que le King possède une bonne relation avec le président des Nuggets Josh Kroenke. Quelques années en arrière, James avait déclaré que Kroenke était un « très bon ami », et qu’il lui avait même envoyé un maillot des Nuggets pour tenter de le recruter en 2018.

From 2018: LeBron on Josh Kroenke and how the Nuggets owner tried to recruit him to Denver

« The owner of the team is a very dear friend of mine, so he discussed it a couple times to me. »

« He sent me the (rainbow skyline jersey). He said, ‘You’ll look good in one of these.' » https://t.co/zJyoZpkhsK pic.twitter.com/BZ3B3wKqOY

— Harrison Wind (@HarrisonWind) July 1, 2026

Autre lien à garder en tête : Peyton Watson, agent libre restrictif après une belle saison à Denver, est représenté par Klutch Sports, l’agence de Rich Paul. On dit ça on dit rien…

Sur le plan purement financier, les Nuggets ne peuvent offrir rien d’autre que le minimum vétéran (autour de 4 millions de dollars) à l’heure de ces lignes, eux qui sont projetés au-dessus des deux aprons. Pas de quoi les exclure de la course pour autant, LeBron ayant indiqué que l’argent n’était pas le facteur déterminant de sa décision.

Clairement, sur le papier, les Nuggets peuvent représenter une très belle option basketballistique pour LeBron. Reste à voir s’il y a suffisamment de terrains de golf à Denver pour le convaincre de venir…

El agente de Nikola Jokic dejó este mensaje en una publicación del año pasado pasando vacaciones con LeBron James:

« El verano de 2025 es el momento para hacer grandes planes para el otoño de 2026 ».

Se viene señoras y señores. 👑 x 🃏. pic.twitter.com/wPPzOkxrxp

— Nuggets Community (@nuggetsfan_) July 1, 2026