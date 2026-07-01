Maintenant qu’il est officiellement agent libre, LeBron James va tranquillement analyser les différentes options qui se présentent à lui. Difficile de dire dans quelle équipe le King poursuivra sa carrière mais en tout cas, l’argent ne semble pas représenter un facteur déterminant dans son choix.

De Shams Charania à Brian Windhorst, les insiders les mieux informés concernant le King sont unanimes : « La priorité numéro 1 de LeBron, c’est son bonheur. Pas l’argent. »

Pour une superstar qui est devenue le premier joueur NBA en activité à accumuler un milliard de dollars, le nombre de billets verts sur son prochain contrat peut sembler anecdotique. Mais personne n’aime laisser des millions sur la table et on sait que le salaire est souvent perçu comme le premier indicateur de valeur en NBA. De plus, LeBron a toujours cherché à maximiser autant ses revenus que son niveau de jeu sur les parquets. Voir le King adopter une telle posture, c’est donc un élément significatif dans le plus gros dossier de la Free Agency.

C’est aussi et surtout un élément significatif car cela donne théoriquement une chance à toutes les équipes NBA de le recruter. Autant celles qui ont une belle marge salariale que celles qui ne peuvent proposer que le minimum vétéran (au hasard Cleveland).

« Si vous êtes une équipe qui vise le titre, d’après mes sources, le choix de LeBron James n’est pas motivé par des considérations financières. Si vous souhaitez l’intégrer à votre effectif et lui proposer un salaire minimum, une exception salariale ou un contrat ne lui garantissant pas le salaire maximum, il semble y avoir une marge de manœuvre à cet égard. » – Shams Charania (ESPN)

Là où l’échantillon va très vite se réduire, c’est quand LeBron James va regarder les équipes qui ont vraiment une chance de gagner le titre. Parce que oui, c’est bien ça qui semble représenter le facteur déterminant dans la décision du King, en tout cas si l’on en croit son agent.

Rich Paul s’est tout récemment exprimé sur ce qui se cache derrière le terme générique de « bonheur » (via le podcast Game Over), et a mentionné en premier l’importance de pouvoir évoluer dans une équipe capable d’atteindre les sommets :

« Je pense que c’est surtout d’avoir une chance de se battre pour remporter un titre […] J’ai discuté avec environ 12 à 14 équipes […] Tant qu’il y aura du golf, en intérieur et en plein air, je pense qu’il s’en sortira très bien […] Je pense qu’on peut parler de compétitivité. Je pense qu’on peut dire qu’il veut évoluer aux côtés de joueurs qui savent jouer à un haut niveau. »

Quelle équipe donnera une vraie chance à LeBron de jouer le titre, tout en offrant une bonne situation à James sur le plan familial, humain ou encore géographique ? Quelle franchise offrira le challenge le plus excitant au King pour pouvoir finir sa carrière en beauté ?

Vous l’avez compris, les paramètres sont multiples et ont différents niveaux d’importance. L’équipe qui parviendra à le mieux les rassembler est celle où James évoluera l’an prochain, pour sa 24e campagne NBA à 42 ans.

REPORT: LeBron James’ number one priority next season is “happiness and not money”, per @WindhorstESPN

(h/t @RealGM) pic.twitter.com/Pd0Bmv7I1c

— Legion Hoops (@LegionHoops) June 29, 2026