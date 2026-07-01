John Collins signe aux Pistons pour 3 ans et 51 millions de dollars

Jolie signature pour les Pistons qui viennent de s’offrir John Collins au poste 4. L’ailier-fort a signé un contrat de 3 ans et 51 millions de dollars pour épauler Jalen Duren (ou pas ?) dans la raquette.

Ce n’est peut-être pas la star dont parlaient les dirigeants des Pistons pour épauler Cade Cunningham, mais cela reste une belle addition à Detroit. John Collins débarque à Motor City et représente une belle cible dans les airs pour son meneur, ainsi qu’un vrai soutien offensif après une saison à 13,6 points de moyenne à 55,2% au tir dont 40,6% de loin, et 5,3 rebonds chez les Clippers. JC était ciblé par la franchise du Michigan pour apporter davantage de spacing, et les voilà désormais liés pour les trois prochaines saisons.

🚨 JOHN COLLINS ARRIVE À DETROIT POUR 51 MILLIONS SUR 3 ANS !

JC était l’une des principales cibles des Pistons lors de cette intersaison et devrait être titulaire au poste 4 selon @ShamsCharania. https://t.co/bXERNX8i6W

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

C’est un tarif abordable pour l’intérieur de 28 ans qui reste un bon joueur à son poste et qui représente une nouvelle arme dans la raquette pour épauler Jalen Duren. Le pivot devrait tout de même rester à Detroit même si rien n’est encore acté, en tout cas les Pistons ont annoncé qu’ils matcheraient toutes les offres malgré ses Playoffs décevants. Sur le papier, c’est un duo complémentaire et efficace en attaque, mais dont la défense pourrait vite ressembler au Détroit d’Ormuz contre des secteurs intérieurs mieux fournis.

Reste à savoir si l’arrivée du virevoltant intérieur chez le leader de la Conférence Est marque ou non la fin de l’aventure à Detroit pour Tobias Harris, auteur de Playoffs très solides cette saison et courtisé par plusieurs équipes en ce début de free-agency. Ce serait en tout cas un joli tour de force de leur part de réussir à associer les deux joueurs.

Après avoir prolongé Kevin Huerter, envoyé Isaiah Stewart à Memphis et récupéré Isaiah Joe en provenance du Thunder, l’intersaison continue chez les Pistons, qui rêvent toujours d’attirer une autre star et qui ont encore certaines décisions importantes à prendre.

Source texte : ESPN