Norman Powell s’engage aux Bulls pour 2 ans et 45 millions de dollars !

C’était un des gros noms de cette free agency, le dossier est désormais clos : Norman Powell prend la direction de Chicago pour 2 saisons, selon Shams Charania ! L’ancien du Heat retrouvera une équipe des Bulls en pleine reconstruction autour de Caleb Wilson, rookie à haut potentiel drafté cette année !

Norman Powell va donc revetir un maillot rouge pour les deux prochaines saisons, celui des Bulls ! Après avoir envoyé des bonnes perf’ lors de ces dernières années, Norman Powell était assez convoité. C’est finalement Chicago qui remporte le jackpot pour 45 millions de dollars.

🚨 DIRECTION CHICAGO POUR NORMAN POWELL ! https://t.co/chiAyRBese

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) July 1, 2026

All-Star la saison dernière au Heat, avec une campagne à 22 points de moyenne et 38% à 3-points, Powell devrait rapidement trouver sa place dans l’Illinois.

Cette signature va néanmoins utiliser la quasi totalité de la marge salariale des Bulls. Powell était donc voulu et devra honorer ce contrat dans une équipe où il sera l’une des principales armes offensives et devrait intégrer le cinq majeur aux côtés de Josh Giddey, Caleb Wilson, Matas Buzelis et Nic Claxton, récupéré récemment dans le trade de Julius Randle.

Chicago fait peau neuve et il y a de quoi positiver ! Alors, enfin la sortie du ventre mou pour Chicago la saison prochaine ?