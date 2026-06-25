Isaiah Stewart transféré aux Grizzlies contre trois seconds tours de Draft

Sixième homme des Pistons leaders de l’Est cette année, Isaiah Stewart est transféré par Detroit vers les Grizzlies. Seuls trois second tours de Draft ont suffi à Memphis pour s’offrir le bulldozer au numéro 28. Les Oursons continuent leur belle intersaison !

Alors que la NBA vivait le second tour de sa Draft 2026, les Grizzlies ont décidé d’animer le marché des transferts en s’accaparant les services d’Isaiah Stewart. L’intérieur passe donc des Pistons à Memphis contre trois futurs choix du second tour de Draft. C’est pas un peu léger ça comme contrepartie ?

🚨 Isaiah Stewart transféré aux Grizzlies contre trois second tours de Draft !

Le désormais ex-bulldozer des Pistons ira faire la paire avec Cameron Boozer dans la raquette de Memphis 😤 https://t.co/oq5Be0OUbq

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

Cette année à Detroit, Isaiah Stewart a fait beaucoup de bien en sortie de banc. Peut-être même sa meilleure saison individuelle en carrière puisqu’il obtiendra même des votes pour le trophée du Sixième Homme de l’Année.

Pur energizer à qui personne ne fait peur (même pas LeBron…), ça fait bien longtemps que les Grizzlies ont quitté leur ère du Grit & Grind, mais s’il devait bien y avoir un mec pour la relancer, c’est lui. Le fit entre le joueur et la culture de la franchise est assez alléchant.

Il pourra donc être associé dans la raquette au tout fraîchement arrivé Cameron Boozer. L’intelligence du numéro 3 de la Draft 2026 couplée à l’énergie débordante de Stewart, ça donne clairement envie. Très bon coup des Grizzlies !