Alors que l’on se dirigeait tranquillement vers la première Draft sans Français depuis 2014, une belle surprise a éclairé la fin du second tour cette nuit. Narcisse Ngoy, jeune pivot français de 22 ans, a été sélectionné par les Clippers !

Quasiment 5h du matin tout à l’heure, et l’on commençait à se rendre à l’évidence : pour la première fois depuis 2014, aucun joueur Français n’allait être drafté, un an après le record de 2025 (6 joueurs !). Puis tout à coup Mark Tatum, bras droit d’Adam Silver et aux manettes de cette soirée, lâcha sans coup férir :

« With the 57th pick in the 2026 NBA Draft, the Atlanta Hawks select Narcisse Ngoy, from Champigny-sur-Marne, France »

Oh ! Alors que le seul Français inscrit cette année, Marc-Owen Fodzo Dada, avait retiré son nom au dernier moment, on s’attendait à une cuvée sans Frenchie mmais que nenni, puisque les Clippers – qui avaient au préalable récupéré le pick 57 – ont donc jeté leur dévolu sur le MVP d’Elite 2 avec Poitiers.

Oh la belle surprise de cette fin de second tour de Draft 2026 ! 🇫🇷🥖

Narcisse Ngoy, pivot français de 22 ans et MVP de Pro B cette saison a été drafté par les Clippers avec le 57ème choix. 🙌 pic.twitter.com/XoULBCATsI

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026

Prêté à Poitiers par la JL Bourg, décidément dans tous les bons coups en matière de prospects, Narcisse Ngoy est un pivot de 2m14 de la génération 2004. Après avoir tout écrasé cette saison en Elite 2, le joueur formé à Roanne avait signé il y a quelques semaines pour les Auburn Tigers en NCAA, et il effectuera d’ailleurs son année 2026-27 là-bas malgré sa Draft. Auto-éligible puisque dans l’année de ses 22 ans, Narcisse voit là récompensée son énorme progression en France et pourrait donc découvrir la NBA à partir de la saison prochaine.

Série française sauvegardée malgré une faible cuvée, la France reste un vivier dans lequel la NBA pioche quoiqu’il arrive !

Avec Narcisse Ngoy, la remarquable série des Français draftés reste active !

Depuis 2015, au moins un joueur tricolore par année a été choisi pour rejoindre la NBA via la Draft, avec un pic à 6 joueurs en 2025, l’an passé.

On continue ! 🇫🇷🔥💪 pic.twitter.com/qpppiPTmv1

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026