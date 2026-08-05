LeBron James aux JO 2028 ? Sa place serait déjà réservée…

Et si LeBron James écrivait encore une dernière page de sa légende avec Team USA ? Rich Paul annonçait il y a quelques jours que LeBron pourrait jouer encore plusieurs saisons et alors que le King, lui-même, avait assuré vouloir regarder les Jeux olympiques de Los Angeles 2028 depuis son canapé… Brian Windhorst, insider pour ESPN, vient d’annoncer que Team USA lui réserverait déjà une place, bien au chaud, si tonton jouait encore en 2028 !!!

Brian Windhorst, insider ultra respecté en NBA, a été très clair dans son dernier épisode du podcast The Hoop Collective : « Si LeBron veut jouer, il aura une place dans l’équipe ». Une déclaration qui relance forcément les fantasmes autour d’un dernier run olympique du meilleur marqueur de l’histoire NBA, cette fois à domicile… avouez que ça claque comme sortie ?

Connaissant le garçon, l’idée est loin d’être inimaginable.

Team USA will give LeBron James a roster spot if he wants to play, per @WindhorstESPN. pic.twitter.com/zwbmLxh9kL

— NBABase (@TheNBABase) August 5, 2026

Alors, oui, LBJ avait dit que la campagne de 2024 avec les Avengers serait sa dernière, mais bon… c’est trop tentant !

En 2028, LeBron aura 43 ans et pourrait disputer la dernière saison de sa carrière. Après avoir remporté l’or en 2008, 2012 et 2024, le quadruple MVP pourrait tenter un ultime défi : terminer son aventure basket devant son public américain avec Team USA… le symbole ultime !

Et pour peu qu’il gagne, la sortie serait GOATESQUE !

Avec tonton, ne jamais de dire jamais. Et entre une potentielle cinquième médaille d’or, des Jeux à Los Angeles et une sortie digne d’Hollywood, le scénario serait presque trop beau pour être vrai (attention, il y aura quand même un certain français nommé Victor qui pourrait bien avoir envie de gâcher la fête en 2028… on dit ça, on dit rien !).