WNBA : Kelsey Plum solide pour sa première avec le Mercury

Trois petits matchs la nuit dernière en WNBA, et tout autant d’enseignements à en tirer. Les Aces et le Liberty déroulent, et Kelsey Plum s’est très vite fait à son nouvel environnement.

Les résultats de la nuit

Las Vegas Aces – Atlanta Dream : 109-87

– Atlanta Dream : 109-87 Seattle Storm – New York Liberty : 83-95

: 83-95 Phoenix Mercury – Chicago Sky : 106-101

Nouvelle victoire facile pour les Aces, et si A’ja Wilson a une fois de plus été dominante avec 23 points, cette fois-ci c’est Jackie Young qui s’est mangé la plus grosse part du gâteau avec un énorme triple-double (28 points, 11 rebonds, 10 passes). Le nouveau double-double d’Angel Reese n’y a rien changé, cette saison encore les Aces roulent quasiment sur tout le monde.

Saison plus compliquée en revanche pour le Storm de Seattle, une nouvelle fois vaincu et désormais à la tête d’un bilan pas fameux de 6-26. Dominique Malonga a inscrit 17 points dans cette défaite face au Liberty, mais le trio Stewart / Ionescu / Jones était trop solide. Côté Françaises, Pauline Astier a scoré 12 points, Marine Johannes 6 et Marine Fauthoux 3.

Dans le dernier match de la nuit, c’était la première de Kelsey Plum sous le maillot du Mercury. Échangée contre la Française Monique Akoa-Makani, la championne olympique a planté 20 points en sortie de banc et va désormais faire partie d’une sympathique superteam aux côtés notamment de Dewanna Bonner, Alyssa Thomas – nouveau triple-double pour la reine de la discipline – ou encore Kahleah Cooper (31 points cette nuit). Après un début de saison compliqué, le Mercury pourrait bien se mettre à regagner un paquet de matchs…

Un seul match au programme ce soir mais deux Françaises, avec la rencontre entre les Valkyries de Gabby Williams et Janelle Salaün et le Toronto Tempo.