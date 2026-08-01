Jeremy Sochan signe pour une saison avec les Blazers !

Jeremy Sochan a retrouvé une équipe ! Champion NBA avec les Knicks au printemps dernier, mais dans un rôle très discret, l’intérieur polonais s’est engagé pour une saison avec les Blazers. Un contrat minimum d’environ 2,5 millions de dollars qui ressemble surtout à une immense opération relance pour un joueur dont la cote a chuté à une vitesse folle.

Il fut un temps où Jeremy Sochan incarnait l’avenir des Spurs. Choisi en neuvième position de la Draft 2022, le Polonais était vu comme un potentiel titulaire sur le long terme, au point d’imaginer une prolongation qui aurait pu dépasser les 80 millions de dollars.

Quatre ans plus tard, le décor a complètement changé. Entre les changements de projet à San Antonio, son départ en cours de saison puis un rôle quasi inexistant dans le sacre des Knicks (où son seul highlight aura été de faire une célébration « joint » avec Josh Hart), Sochan se retrouve à signer un contrat minimum dans l’Oregon, pour garder un pied dans la ligue.

Free agent forward Jeremy Sochan has agreed to a one-year deal to sign with the Portland Trail Blazers, agent Deirunas Visockas of Gersh Sports tells ESPN. Sochan — who has averaged 9.9 points, 5.4 rebounds and 2.5 assists entering his fifth NBA season — finished 2025-26 on the… pic.twitter.com/36ZK4Xhd3f

— Shams Charania (@ShamsCharania) August 1, 2026



À Portland, il apportera ce qui fait sa réputation depuis ses débuts : de la polyvalence défensive, de l’énergie et une capacité à défendre sur plusieurs postes. Les Blazers ne compteront surement pas sur lui pour sanctionner à trois points (on sait jamais), mais bien pour densifier une rotation d’ailiers qui manquait de taille et d’intensité.

À seulement 23 ans, rien n’est perdu. Cette saison ressemble à une bonne grosse dernière chance de prouver sa valeur pour Sochan. Le but : retrouver des responsabilités, montrer qu’il peut redevenir un vrai joueur de rotation et reconstruire une carrière qui semblait promise à un tout autre destin il y a encore quelques années (bienvenue en NBA…) !