Trois rencontres étaient au programme cette nuit en WNBA. Caitlin Clark a encore marqué les esprits avec un triple-double historique, Atlanta a enchaîné une cinquième victoire de rang face à Seattle et Washington continue sa belle série grâce à un duo intérieur en grande forme. Côté Françaises, Dominique Malonga a une nouvelle fois répondu présente malgré une nouvelle défaite du Storm.

Les résultats de la nuit

Atlanta Dream – Seattle Storm : 98-89

– Seattle Storm : Washington Mystics – Dallas Wings : 81-75

– Dallas Wings : Indiana Fever – Portland Fire : 112-98

Atlanta poursuit son excellente dynamique. Le Dream a signé une cinquième victoire consécutive en s’offrant Seattle, porté par une Angel Reese (encore) omniprésente. La patronne du Dream a compilé 21 points et 13 rebonds, signant au passage son 19e double-double de la saison et établissant un nouveau record de rebonds offensifs sur une saison dans l’histoire de la franchise.

En face, Seattle continue de sombrer avec une huitième défaite d’affilée. Malgré tout, notre frenchie Dominique Malonga poursuit son apprentissage de la meilleure des manières. La Française a terminé la rencontre avec 16 points et 13 rebonds pour un nouveau double-double, tandis que Natisha Hiedeman a terminé meilleure marqueuse du Storm avec 23 pountos.

Dominique Malonga : 16 points on 8-10 shooting & 13 rebounds in 25 minutes (9th double double this season) pic.twitter.com/91YQcn0voJ

— Lee Harvey (@ben__zucker06) August 1, 2026

À Washington, les Mystics confirment qu’elles sont l’une des équipes en forme du moment. Shakira Austin a signé son meilleur match de la saison avec 28 points et 10 rebonds, parfaitement épaulée par Kiki Iriafen (22 points, 9 rebonds), pour offrir à la franchise une quatrième victoire consécutive, une première depuis 2020. En face, Paige Bueckers a inscrit 23 points et Arike Ogunbowale 20, mais Dallas s’est montré trop maladroit dans les moments importants

Had Wings for dinner 🍽️ 🍗 @Ticketmaster pic.twitter.com/nLroTdku2U

— Washington Mystics (@WashMystics) August 1, 2026

Enfin, Indiana continue sa remontée au classement derrière une Caitlin Clark exceptionnelle… on a plus de mots en fait ! La meneuse star du Fever a compilé 26 points, 10 rebonds et 10 passes décisives pour le quatrième triple-double de sa carrière, menant les siennes à une cinquième victoire de rang.

Une performance historique à plusieurs égards : Clark est devenue la joueuse la plus rapide de l’histoire de la WNBA à atteindre les 1 500 points et 500 passes décisives, en seulement 78 matchs.

Elle devient également la cinquième joueuse de l’histoire à réaliser un triple-double à plus de 25 points, dépasse Candace Parker pour s’installer seule à la quatrième place du classement historique des triple-doubles et rejoint Sabrina Ionescu avec le troisième plus grand total de l’histoire de la ligue… qu’est ce que vous voulez de plus ? Cette joueuse est tout simplement MONUMENTALE !

Another historic night for Caitlin Clark 🤩

Clark recorded her fourth career triple-double to lead the @IndianaFever to victory, becoming just the fifth player in WNBA history to record a 25+ point triple-double!

She also passed Candace Parker for sole possession of fourth on… pic.twitter.com/pnIpVb8nAP

— WNBA (@WNBA) August 1, 2026

À ses côtés, Kelsey Mitchell a elle aussi marqué les esprits avec 26 points, quatre tirs à trois points et deux passes décisives. L’arrière d’Indiana en a profité pour dépasser Tina Thompson et grimper à la sixième place du classement des meilleures shooteuses à trois points de l’histoire de la WNBA.

Collectivement, le Fever continue d’écrire l’histoire : avec cinq matchs consécutifs à plus de 100 points, Indiana signe la plus longue série du genre jamais réalisée en WNBA. Aucune franchise n’avait auparavant enchaîné quatre rencontres de suite à la barre des 100 unités. Les joueuses de Stephanie White possèdent désormais la meilleure attaque de la ligue avec 95,8 points inscrits par match.

History keeps calling 📞

With Kelsey Mitchell’s second three-pointer of the game, she moves past Tina Thompson for sixth place on the WNBA’s all-time three-pointers made list!

IND-PDX | ION

Tap to watch: https://t.co/ih24ztRsZx pic.twitter.com/Z8UIEIrm6l

— WNBA (@WNBA) August 1, 2026

🚨 Fever Extend Historic 100-Point Streak 🚨

With their fifth straight 100-point performance, the Fever extended the longest such streak in WNBA history. No other team has ever recorded four consecutive 100-point games.

The Fever currently lead the WNBA in scoring at 95.8 PPG!… pic.twitter.com/EbzFyipKXC

— WNBA (@WNBA) August 1, 2026

La WNBA se poursuit dès ce soir avec un alléchant Phoenix Mercury – New York Liberty qui verra nos 3 frenchies de NY retrouver les parquets après la défaite face aux Aces.