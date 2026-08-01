Les Warriors vont-ils bouger cet été ? Le point sur la situation à Golden State !

Après avoir vu LeBron James leur échapper au profit des Sixers et échoué à renforcer significativement leur effectif, les Warriors traversent une intersaison étonnamment discrète. Un calme qui ne semble pourtant pas inquiéter le front office, bien décidé à patienter avant de dégainer ses derniers atouts.

À première vue, Golden State fait partie des déçus de l’été. La Dub nation n’a signé aucun gros renfort et devraient retrouver un effectif très proche de celui qui a terminé la saison dernière, avec un Jimmy Butler ayant joué 30 matchs en 2024-25 et 38 en 2005-26 avec Stephen Curry…

Pourtant, cette inertie est assumée. Sur NBA Today, Anthony Slater (ESPN) a expliqué que les dirigeants veulent avant tout obtenir des réponses avant de sacrifier les derniers gros assets dont ils disposent. Slater avoue même que personne ne croyait vraiment au fantasme LeBron James au sein de l’organisation californienne !

NBA Today segment on the stagnant state of the Warriors roster and several of the dominos that have led them here pic.twitter.com/PwYcjnphWw

— Anthony Slater (@anthonyVslater) July 30, 2026

La première réponse attendue côté Warriors concerne tout simplement le niveau réel de cette équipe avec Jimmy Butler. Le front office estime ne pas encore avoir suffisamment de recul pour juger le plafond du groupe après seulement quelques mois de collaboration.

L’autre interrogation, évidemment, s’appelle Stephen Curry. À 38 ans, l’état physique du meneur reste la priorité absolue. Avant d’engager tous leurs futurs choix de Draft dans un nouveau blockbuster, les Warriors veulent savoir si leur superstar est toujours capable de porter un projet vers le titre sur une saison complète… et visiblement, dans la baie, on veut y croire !

Après Giannis et LeBron… place aux rumeurs KD

Cette stratégie s’accompagne d’un autre objectif : conserver un maximum de flexibilité. Selon l’insider Brett Siegel (ClutchPoints), Golden State restera attentif à toutes les situations susceptibles de se tendre dans la ligue. Si une superstar venait à demander son départ ou si une équipe ambitieuse décevait, les Warriors veulent être prêts à sauter sur l’occasion.

Et le nom qui est le plus évoqué est celui de Kevin Durant.

The Golden State Warriors would have interest in reuniting Kevin Durant with Steph Curry in the future, sources told ClutchPoints’ @BrettSiegelNBA.

« Specifically for the Warriors, sources say the organization has not completely moved on from the idea of one day reuniting Curry… pic.twitter.com/VjN5xavth8

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 31, 2026

D’après Siegel, les Warriors surveillent de près la situation de KD à Houston. Les Rockets comptent naturellement sur le double MVP des Finales pour mener leur projet vers le titre et aucun transfert n’est aujourd’hui envisagé. Mais si la saison tournait mal, Golden State n’hésiterait pas à revenir à la charge.

Contrairement à 2025, les relations entre Durant, Stephen Curry, Steve Kerr et Draymond Green sont désormais apaisées. Le principal obstacle ne viendrait plus de l’organisation californienne, mais plutôt de la volonté du joueur, qui avait lui-même refusé un retour dans la Baie avant son départ de Phoenix.

Et Durant n’est pas le seul dossier surveillé. Brett Siegel cite également Franz Wagner et Paolo Banchero parmi les stars que Golden State garderait dans un coin de sa tête si leur situation venait à évoluer au cours des prochains mois… notamment si le Magic venait à échouer une nouvelle fois tôt en Playoffs, dans une conférence Est devenue encore plus compétitive.

ClutchPoints Insider @BrettSiegelNBA on whether Golden State would pursue Franz Wagner or Paolo Banchero down the line:

« The Warriors have held interest in Wagner and Banchero previously, even though Orlando was not interested in hearing offers for either young forward, and… pic.twitter.com/m65QegRXX0

— ClutchPoints (@ClutchPoints) July 31, 2026

Golden State n’est donc pas sur le point de bouger dans l’immédiat mais reste à l’affût des opportunités… est-ce la bonne stratégie avec une groupe si vieillissant ? Certains en doutent, l’avenir nous le dira !

Steph Curry : le pilier qui ne bougera pas

En parallèle, un autre chantier avance sereinement : la prolongation de Stephen Curry. Le meneur sera éligible, à partir du 29 août, à une extension de deux ans pouvant atteindre 136,7 millions de dollars. D’après les différents échos, les deux parties souhaitent trouver un accord avant le début de la saison.

Les Warriors semblent donc avoir choisi leur stratégie : patienter, évaluer leur effectif, préserver leurs derniers actifs et rester à l’affût de la moindre opportunité. Une approche frustrante pour certains supporters après un été très calme, mais qui pourrait permettre à Golden State de frapper fort si une superstar venait à se retrouver sur le marché en cours de saison…

Une chose est sûre, on croit toujours dans la baie que la Curry-era a encore une chance de bague… alors autant mourir avec ses convictions et puis, qui sait, on verra peut-être le chef ajouter un 5e titre à son palmarès avant LeBron !