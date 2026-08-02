Kelsey Plum envoyée au Phoenix Mercury à la trade deadline !!

L’un des plus gros mouvements de la trade deadline en WNBA est tombé. Selon Shams Charania, les Los Angeles Sparks ont envoyé Kelsey Plum au Phoenix Mercury en échange de Monique Akoa Makani, d’un premier tour de Draft 2027 et d’un second tour 2028.

Arrivée l’année dernière à Los Angeles, Kelsey Plum change de tunique et jouera désormais pour le Mercury. À 31 ans, la championne WNBA 2022 réalise pourtant l’un des meilleurs exercices de sa carrière avec 23,9 points et 6,4 passes décisives de moyenne, confirmant son statut de l’une des meilleures arrières offensives de la ligue.

🚨 KELSEY PLUM TRADÉE À PHOENIX !!

Le Mercury récupère la quintuple All-Star en échange de la Franco-Camerounaise Monique Akoa Makani, un premier tour de draft 2027 et un second tour de draft 2028 à quelques heures de la trade deadline. https://t.co/VxF4wERdex

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) August 2, 2026

Ce transfert marque un changement de cap pour les Sparks, qui récupèrent des actifs pour l’avenir, tandis que Phoenix tente un pari ambitieux malgré une situation sportive délicate. Avec un bilan de 11 victoires pour 19 défaites, le Mercury pointe actuellement à six victoires de la dernière place qualificative pour les Playoffs.

L’arrivée de Plum doit permettre à la franchise de relancer une fin de saison mal embarquée et d’apporter un nouveau souffle à une attaque en manque de constance.

Le message est clair : malgré son retard au classement, le Mercury refuse d’abandonner la course aux phases finales et mise sur une joueuse capable de changer le destin d’une équipe à elle seule. On le sait, Kelsey Plum est un des visages de la ligue alors, oui, c’est un trade WTF… reste à voir ce que ça donnera !