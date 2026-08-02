Kevin Durant n’a visiblement toujours pas digéré. Dix ans après son arrivée à Golden State, le double MVP des Finales continue de traîner la réputation du ring chaser qui a « cassé la NBA ». Alors forcément, en voyant LeBron James rejoindre les Sixers, KD n’a pas résisté à l’envie de ressortir un vieux dossier… et de les donner prétendants au titre, au passage !

Interrogé sur les ambitions de la nouvelle armada de la ville de l’amour fraternel, Kevin Durant n’a pas seulement validé les chances de titre de Philadelphie. Il en a surtout profité pour pointer ce qu’il considère comme un deux poids, deux mesures.

« La dernière fois qu’une équipe avait réuni trois joueurs à plus de 20 points de moyenne, tout le monde disait que c’était injuste. C’était l’équipe des Warriors dans laquelle je jouais. Les 76ers, eux, ont quatre joueurs à plus de 25 points de moyenne. Alors oui, je pense qu’ils seront candidats au titre »

Kevin Durant on LeBron James’s 76ers: “The last time they put three 20-point scorers on a team, they said it was unfair, which was the [Warriors] team I was on. They have got four 25-point scorers on this team. So, hell yeah, I think they’re going to be a contender.” pic.twitter.com/aFcSyDoEq1

— Ben Golliver (@BenGolliver) August 1, 2026

Le message est limpide : si les Warriors de 2017 étaient jugés « injouables », pourquoi le discours serait-il différent avec des Sixers qui alignent désormais LeBron James, Joel Embiid, Tyrese Maxey, Jaylen Brown et le prometteur VJ Edgecombe ?

Durant en a également profité pour saluer la décision de son pote.

« Je ne savais pas du tout. LeBron est comme ça, on ne sait jamais ce qu’il prépare. Je suis heureux pour lui. C’est une excellente décision, pour lui comme pour la ligue »

Juste comparaison ?

Le parallèle fera évidemment débat. Car si LeBron rejoint une équipe de Philadelphie qui affiche aujourd’hui une concentration de talent impressionnante… la comparaison avec les Warriors de 2017 reste imparfaite.

KD faisait partie des trois plus gros joueurs de la planète, dans son prime, et était en quête de sa première bague. Les Warriors, eux, sortaient d’une saison à 73 victoires et venaient d’éliminer le Thunder de… Kevin Durant, après avoir remonté un déficit de 3-1.

Une décennie plus tard, KD continue pourtant de défendre son choix. Et visiblement, chaque nouvelle superteam est pour lui l’occasion parfaite de rappeler que, selon lui, l’histoire n’a jamais été racontée de la bonne manière. Une chose est sûre, pour lui comme pour tout le monde (ou presque), les 76ers seront bel et bien prétendants au titre, voire favoris à l’Est…