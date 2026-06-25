Quelques heures après la Draft et deux jours après l’énorme trade ayant envoyé Giannis Antetokounmpo à Miami, le marché des transferts continue de s’agiter avant l’ouverture de la Free Agency le 1er juillet. Le gros nom à la Une ce matin ? LaMelo Ball !

Et si LaMelo Ball était la prochaine star transférée ? On parle beaucoup de Jaylen Brown ces dernières heures, voire de Kawhi Leonard, mais ce matin c’est bien le nom de LaMelo LaFrance Ball qui a été soufflé par l’insider Shams Sharania. Il nous rapporte que l’option n°1 pour Ball serait de rester à Charlotte, mais que sa franchise serait néanmoins ouverte à la discussion…

LaMelo Ball bientôt transféré ? 👀🐝

Selon Shams Charania, les Hornets et le meneur sont disposés à continuer ensemble surtout après la grosse fin de saison du garçon…

Mais la direction de Charlotte sait à quel prix elle pourrait lâcher le joueur, et plusieurs franchises sont… pic.twitter.com/NML1FMKsAp

— TrashTalk (@TrashTalk_fr) June 25, 2026



Le nom des Bucks a été évoqué mais c’était semble-t-il dans l’optique du trade de Giannis, et deux franchises ressortent donc aujourd’hui dans la course au LaMelo : les Wolves et les Raptors. Côté Wolves on aurait déjà signifié que Jaden McDaniels ne bougerait pas dans un trade, côté Raptors on surveille aussi le dossier, qui concerne tout de même un meneur de jeu rookie de l’année puis All-Star la suivante, avec des moyennes de 20 points et 7 passes en carrière et un jeu à faire venir tout le monde à la salle.

Les Hornets ont failli jouer les Playoffs cette saison et sont sur une pente ascendante grâce à leurs jeunes joueurs (Brandon Miller, Kon Knueppel, Ryan Kalkbrenner, Moussa Diabaté…).

A voir si la franchise décide de mettre un grand coup de pied au cœur de cette équipe en dégageant un joueur fantastique mais qui, finalement, n’aura pas beaucoup fait gagner de match à sa franchise depuis six ans.