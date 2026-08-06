Lonnie Walker IV revient en NBA et pose ses valises à Denver !

Après un détour par l’EuroLeague, Lonnie Walker IV est de retour dans la Grande Ligue. L’ancien arrière des Spurs, des Lakers et des Sixers s’est engagé pour une saison avec les Nuggets contre 3,3 millions de dollars, selon Shams Charania. Direction Denver donc, où il tentera de relancer définitivement sa carrière.

Auteur de 15,2 points de moyenne avec le Maccabi Tel-Aviv la saison dernière, Lonnie Walker a rappelé qu’il savait toujours mettre des paniers. De quoi convaincre les Nuggets de lui offrir une nouvelle chance dans une rotation qui continue de se reconstruire autour de Nikola Jokić.

Welcome to Denver, @lonniewalker_4 🏔️

Walker averaged 15.2 pts, 2.5 rebs, 2.2 asts and shot 36.5% from 3 last season while overseas.

Explosive athlete and shot creator 🎯 https://t.co/jUtcdnABwH pic.twitter.com/7zLDbGLSXs

— DNVR Nuggets (@DNVR_Nuggets) August 6, 2026

Sur le papier, ce n’est pas la signature qui va faire exploser Internet. Mais Denver continue de gratter des joueurs utiles sans faire de bruit. Après Alpha Diallo et Marvin Bagley III, voilà désormais Walker, capable d’enchaîner les coups de chaud quand son shoot est réglé… et de disparaître aussi vite quand il ne l’est plus.

Les Nuggets cherchent notamment à compenser le départ de Tim Hardaway Jr. et pourraient encore perdre Peyton Watson dans un sign-and-trade. En attendant, ils ajoutent un scoreur de plus au casting. Ce n’est peut-être pas le transfert de l’été, mais à 3,3 millions de dollars, Denver ne prend pas un énorme risque. Si la version « Playoffs 2023 contre les Warriors » de Lonnie Walker refait surface, le pari pourrait vite devenir rentable.

Move intelligent donc des Nuggets mais une petite note salée tout de même dans cette histoire : Denver est actuellement la seule franchise dans le second apron… va falloir bosser encore dans le Colorado sinon ça va faire cher la saison !