WNBA : Dominique Malonga cartonne (31 points) mais perd face au Liberty

Quatre matchs avaient lieu cette nuit en WNBA, et on a eu droit à quatre victoires… à l’extérieur. On a aussi entrevu quelques Françaises sur les parquets alors on vous raconte tout ça !

Les résultats de la nuit

Phoenix Mercury – Atlanta Dream : 82-96

: 82-96 Seattle Storm – New York Liberty : 86-92

: 86-92 Dallas Wings – Washington Mystics : 92-96

: 92-96 Los Angeles Sparks – Chicago Sky : 88-95

Pour le premier match de Kelsey Plum dans la peau d’une titulaire du Mercury… gros flop pour Phoenix. 19 points pour Kelsey mais défaite assez lourde à domicile, face au Dream d’Atlanta qui aura pu compter sur le scoring de Rhyne Howard ou le millionième double-double de la machine Angel Reese. Côté Français Noémie Brochant a inscrit 4 points et Valériane Ayayi 3.

Noémie for the two 💨

Brochant swiftly drives into the lane off the cross and scores

PHX-ATL | League Pass

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— WNBA (@WNBA) August 6, 2026



A Seattle rien ne va plus, avec une dixième défaite de suite et une place de bonnes dernières de la Ligue. Cette fois-ci Dominique Malonga avait pourtant sorti le grand jeu avec 31 points et 10 rebonds, le Storm avait même tenu une bonne partie du match, mais au final les vets Breanna Stewart (28 points) ou Jonquel Jones (14/15/7) ont eu le dernier mot. A noter également les 11 points et 5 passes de Pauline Astier et les 6 points de Marine Fauthoux.

Don’t put down the pen, she’ll keep writing her name down in the history books. 🖊️

Dom surpasses Lauren Jackson to become the youngest player in WNBA history to both 300 field goals made & 400 rebounds. pic.twitter.com/g2allQibay

— Seattle Storm (@seattlestorm) August 6, 2026



Dans les deux derniers matchs les Mystics sont allées l’emporter à Dallas grâce à un nouveau gros match de Shakira Austin, alors que le Sky de Chicago est reparti vainqueur de Los Angeles dans un bon match du ventre mou. Ce soir les leaders du Lynx sont sur le pont, tout comme Carla Leite avec Portland, et on gardera un oeil sur le gros choc entre les Aces de Las Vegas et le Fever d’Indiana !