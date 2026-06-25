Alors que Mark Tatum enchainait les blases bizarres cette nuit lors du deuxième tour de la Draft NBA, il y avait quatre matchs WNBA à se mettre sous la dent. Et les Françaises y ont encore fait très bonne impression.

Les résultats de la nuit

Indiana Fever – Phoenix Mercury : 109-111

: 109-111 Washington Mystics – Minnesota Lynx : 76-78

: 76-78 Chicago Sky – Portland Fire : 101-78

– Portland Fire : 101-78 Golden State Valkyries – Atlanta Dream : 77-66

A l’occasion de la revanche du match de la veille – qui avait viré à la bagarre plus d’une fois – entre le Fever et le Mercury, ce sont les filles de Phoenix qui ont cette fois eu le dernier mot. Alyssa Thomas (24 points et 8 rebonds) et Kahleah Copper (28 points) ont dominé, mais notre gros big up matinal va aux deux Françaises du Mercury Noémie Brochant (12 points) et surtout Valériane Ayayi, auteur avec 19 points de son record en carrière. En face les 30 points de Kelsey Mitchell et les 19 de Caitlin Clark n’ont pas suffi, victoire du Mercury !

🚨 NOUVEAU CAREER HIGH POUR VALÉRIANE AYAYI !

La Française signe son meilleur total en carrière WNBA avec 19 POINTS et guide Phoenix vers une victoire précieuse à Indiana !

🔥 19 PTS

🎯 5/8 FG

🎯 8/9 FT

🏀 3 REB

🎯 +9

Une montée en puissance qui fait plaisir à voir. 🇫🇷☀️#WNBA… pic.twitter.com/jRJT9k6SVB

— BleuBlancDunk (@BleuBlancDunk) June 25, 2026



Victoire du Lynx de Minnesota à Washington, sous les yeux du first pick AJ Dybantsa, et victoire également de Chicago face à Portland, avec une Carla Leite moins en vue qu’à son habitude mais tout de même solide avec 10 points et 6 passes.

The 2026 No. 1 @NBA Draft pick @AJ_Dybantsa was in the building to catch the action between the Lynx and Mystics!#WNBASeason30 pic.twitter.com/KZoZCqYMN7

— WNBA (@WNBA) June 25, 2026



Dans le dernier match de la soirée, grosse perf des Valkyries qui tiennent Atlanta à moins de 70 points. Gabby Williams a sorti son premier match en carrière à plus de 20 points, 5 rebonds et 5 passes, Janelle Salaün a rajouté 6 points en sortie de banc, et les Valkyries continuent leur très bon début de saison (11-7).

A win at home for the @valkyries, and it had Gabby and Kayla’s names written ALL over it 🤩

Gabby Williams posted her first career game of 20+ PTS, 5+ AST, and 5+ REB while Kayla Thornton reeled in a solid stat line to tie her season high in threes!

Williams: 23 PTS | 5 AST | 5… pic.twitter.com/55BzqYE6HP

— WNBA (@WNBA) June 25, 2026

Cocorico une fois de plus, et ce soir trois matchs de prévus. Au menu, entre autres, Paige Bueckers vs A’ja Wilson et un duel fratricide entre Dominique Malonga et le duo Marine Johannes / Pauline Astier. Va vraiment falloir que les Américains apprennent la Marseillaise.